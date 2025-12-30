Ему 58. Самый возрастной игрок в истории футбола перешел в новый клуб

58-летний Кадзуйоси Миура продлил свою рекордную карьеру, подписав контракт с клубом третьего дивизиона Джей-лиги – «Фукусима Юнайтед».

Японский нападающий является самым возрастным профессиональным футболистом в мире и в феврале отметит 59-летие.

Это его четвертая аренда за последние четыре года из «Йокогама ФК», и впереди у него 41-й профессиональный сезон. В Японии Миуру знают как «Короля Кадзу».

Он выступает на профессиональном уровне с середины 1980-х, начав карьеру в бразильском «Сантосе» в 1986 году. В разные годы он также играл в Австралии, Италии и Хорватии, а с 2000-го окончательно вернулся в Японию. С 2005 года он принадлежит «Йокогама ФК», периодически уходя в аренды.

Миура – лучший футболист Азии 1992 года, MVP Джей-лиги 1993-го, лучший бомбардир лиги в 1996 году и трехкратный участник символической сборной Джей-лиги. На его счету 89 матчей за сборную Японии.

Несмотря на возраст, Миура не теряет мотивации: «Моя страсть к футболу никогда не изменится. Я благодарен за шанс играть за «Фукусима Юнайтед» и хочу творить новую историю вместе с клубом».