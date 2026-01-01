Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Касильяс удивил заявлением о тренере Реала
Испания
Экс-капитан мадридцев ответил оппонентам Алонсо

Getty Images/Global Images Ukraine

Экс–голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс поделился мнением о критических замечаниях, которые звучат в сторону наставника «бланкос» Хаби Алонсо.

«На мой взгляд, давление, под которым он оказался, абсолютно необоснованно. Хаби – человек, который досконально разбирается в футболе. Я осознаю, что вокруг «Реала» всегда много слухов и ажиотажа, но сейчас лишь декабрь, и многие, кажется, забывают об этом.

Иная ситуация была бы в случае, если бы команда имела 12 очков отставания от «Барселоны» или прекратила борьбу в Кубке...

Меня раздражает подобное отношение, поскольку я не нахожу в нем логики. Это можно сопоставить с учебой: ребенок посещает школу, выполняет задания, но итоговые оценки выставляются только в июне. Здесь принцип аналогичный», – отметил Касильяс в рамках подкаста «Bajo los palos».

Михаил Олексиенко Источник: Mundo Deportivo
