Три звезды Реала готовы запросить трансфер, если не уйдет Хаби Алонсо

Мадридский «Реал» оказался перед серьезной внутренней дилеммой.

По информации испанских СМИ, напряженные отношения между главным тренером Хаби Алонсо и лидерами раздевалки могут привести к громким кадровым потерям. Винисиус Жуниор, Эдуардо Камавинга и Федерико Вальверде недовольны своей ролью в команде и уровнем доверия со стороны наставника. Футболисты считают, что тренер не раскрывает их сильные стороны и создал атмосферу недоверия.

Если клуб сохранит Алонсо на посту, трое звезд готовы официально попросить о трансфере, что ставит руководство «сливочных» перед непростым выбором.