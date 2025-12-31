Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Испания
31 декабря 2025, 19:08 |
Три звезды Реала готовы запросить трансфер, если не уйдет Хаби Алонсо

Клуб могут покинуть Камавинга, Вальверде и Винисиус

31 декабря 2025, 19:08
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Мадридский «Реал» оказался перед серьезной внутренней дилеммой.

По информации испанских СМИ, напряженные отношения между главным тренером Хаби Алонсо и лидерами раздевалки могут привести к громким кадровым потерям. Винисиус Жуниор, Эдуардо Камавинга и Федерико Вальверде недовольны своей ролью в команде и уровнем доверия со стороны наставника. Футболисты считают, что тренер не раскрывает их сильные стороны и создал атмосферу недоверия.

Если клуб сохранит Алонсо на посту, трое звезд готовы официально попросить о трансфере, что ставит руководство «сливочных» перед непростым выбором.

Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Винисиус Жуниор Федерико Вальверде Эдуардо Камавинга Хаби Алонсо
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
happy
На мою думку, не можна йти на поводу гравців. Гравці не можуть командувати процесом. Тренеру видніше. Поведінка Вінісіуса вже давно нижче будь-якої критики. Він напевно провокатор і зачинщик всіх заворушень в команді. Краще позбутися гравців, які за великі гроші не хочуть слухати тренера, тому що йому видніше. Я б подивився на того ж Вінісіуса, як би він зміг повозитися у Фергюссона. Вже давно б вилетів з команди. З тих пір, як футболісти Реала стали керувати роздягальнею і президентом, Реал більше став схожий на базар-вокзал. 
