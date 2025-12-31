Три звезды Реала готовы запросить трансфер, если не уйдет Хаби Алонсо
Клуб могут покинуть Камавинга, Вальверде и Винисиус
Мадридский «Реал» оказался перед серьезной внутренней дилеммой.
По информации испанских СМИ, напряженные отношения между главным тренером Хаби Алонсо и лидерами раздевалки могут привести к громким кадровым потерям. Винисиус Жуниор, Эдуардо Камавинга и Федерико Вальверде недовольны своей ролью в команде и уровнем доверия со стороны наставника. Футболисты считают, что тренер не раскрывает их сильные стороны и создал атмосферу недоверия.
Если клуб сохранит Алонсо на посту, трое звезд готовы официально попросить о трансфере, что ставит руководство «сливочных» перед непростым выбором.
