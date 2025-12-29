Реал нашел сенсационную замену Алонсо. Это не укладывается в голове
Клуб может возглавить Давиде Анчелотти
В руководстве мадридского «Реала» появился еще один вариант на случай отставки Хаби Алонсо. Как сообщает испанская пресса, серьезно рассматривается кандидатура Давиде Анчелотти – сына легендарного Карло Анчелотти.
Молодой специалист недавно покинул «Ботафого», где впервые работал главным тренером и показал убедительные результаты. В Мадриде хорошо помнят Давиде по работе в тренерском штабе Карло Анчелотти – он пользуется доверием части футболистов и прекрасно знаком с внутренней кухней клуба.
Ранее основным кандидатом на замену Алонсо считался Альваро Арбелоа, однако теперь конкуренция за должность может обостриться. Будущее действующего наставника напрямую зависит от ближайших результатов команды.
