29 декабря 2025, 01:32
Реал нашел сенсационную замену Алонсо. Это не укладывается в голове

Клуб может возглавить Давиде Анчелотти

Реал нашел сенсационную замену Алонсо. Это не укладывается в голове
Давиде Анчелотти

В руководстве мадридского «Реала» появился еще один вариант на случай отставки Хаби Алонсо. Как сообщает испанская пресса, серьезно рассматривается кандидатура Давиде Анчелотти – сына легендарного Карло Анчелотти.

Молодой специалист недавно покинул «Ботафого», где впервые работал главным тренером и показал убедительные результаты. В Мадриде хорошо помнят Давиде по работе в тренерском штабе Карло Анчелотти – он пользуется доверием части футболистов и прекрасно знаком с внутренней кухней клуба.

Ранее основным кандидатом на замену Алонсо считался Альваро Арбелоа, однако теперь конкуренция за должность может обостриться. Будущее действующего наставника напрямую зависит от ближайших результатов команды.

Давиде Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
