Реал нашел сенсационную замену Алонсо. Это не укладывается в голове

В руководстве мадридского «Реала» появился еще один вариант на случай отставки Хаби Алонсо. Как сообщает испанская пресса, серьезно рассматривается кандидатура Давиде Анчелотти – сына легендарного Карло Анчелотти.

Молодой специалист недавно покинул «Ботафого», где впервые работал главным тренером и показал убедительные результаты. В Мадриде хорошо помнят Давиде по работе в тренерском штабе Карло Анчелотти – он пользуется доверием части футболистов и прекрасно знаком с внутренней кухней клуба.

Ранее основным кандидатом на замену Алонсо считался Альваро Арбелоа, однако теперь конкуренция за должность может обостриться. Будущее действующего наставника напрямую зависит от ближайших результатов команды.