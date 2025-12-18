ОФИЦИАЛЬНО. Хватило на 5 месяцев. Анчелотти остался без работы

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Бразилия
18 декабря 2025, 09:08 | Обновлено 18 декабря 2025, 09:09
Давиде Анчелотти покинул «Ботафого»

Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Анчелотти

Итальянский специалист Давиде Анчелотти покинул «Ботафого». Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.

К «Ботафого» 36-летний специалист присоединился в июле 2025 года. Прошлый сезоне команда под управлением итальянца завершил на шестом месте чемпионата Бразилии.

Также команду покинули тренер по физической подготовке Лука Гуэрра и его помощники Луис Тевенет и Эндрю Манган.

«Клуб благодарит Анчелотти за его профессионализм и преданность делу во время руководства командой и участия в семье «Ботафого». «Ботафого» желает ему успехов в будущих начинаниях», – сообщение пресс-службы клуба.

чемпионат Бразилии по футболу Ботафого Давиде Анчелотти отставка
