ОФИЦИАЛЬНО. Хватило на 5 месяцев. Анчелотти остался без работы
Давиде Анчелотти покинул «Ботафого»
Итальянский специалист Давиде Анчелотти покинул «Ботафого». Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.
К «Ботафого» 36-летний специалист присоединился в июле 2025 года. Прошлый сезоне команда под управлением итальянца завершил на шестом месте чемпионата Бразилии.
Также команду покинули тренер по физической подготовке Лука Гуэрра и его помощники Луис Тевенет и Эндрю Манган.
«Клуб благодарит Анчелотти за его профессионализм и преданность делу во время руководства командой и участия в семье «Ботафого». «Ботафого» желает ему успехов в будущих начинаниях», – сообщение пресс-службы клуба.
NOTA OFICIAL— Botafogo F.R. (@Botafogo) December 17, 2025
Davide Ancelotti não é mais o técnico do Botafogo.
O Botafogo informa que Davide Ancelotti não é mais o técnico da equipe principal. O preparador físico Luca Guerra e os auxiliares Luis Tevenet e Andrew Mangan também estão de saída. A decisão foi tomada após… pic.twitter.com/odSXlMXdSc
