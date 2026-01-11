Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Динамовец показал трогательные кадры с Дарьей Квитковой и семьей
11 января 2026, 01:11
ФОТО. Динамовец показал трогательные кадры с Дарьей Квитковой и семьей

Владимир Бражко поделился семейною атмосферой

Instagram. Владимир Бражко и Дарья Квиткова

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко опубликовал в Instagram свежую серию фото.

На снимках он вместе со своей невестой Дарьей Квитковой – спокойные, искренние кадры зимнего Киева быстро растрогали подписчиков.

Также в посте появились совместные фото пары с мамой и бабушкой футболиста.

Теплая семейная атмосфера вызвала массу позитивных комментариев, а болельщики отметили, что Бражко выглядит счастливым и вне футбольного поля.

Максим Лапченко
