Кубок лиги Португалии
Витория Гимараеш
10.01.2026 22:00 – FT 2 : 1
Брага
Португалия
11 января 2026, 00:29 | Обновлено 11 января 2026, 00:40
В Португалии определен сенсационный победитель Кубка лиги

Витория Гимараеш нанесла поражение команде Брага со счетом 2:1

11 января 2026, 00:29 | Обновлено 11 января 2026, 00:40
В Португалии определен сенсационный победитель Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб Витория Гимараеш завоевал Кубок португальской лиги, обыграв Брагу со счетом 2:1 в финальном матче.

Решающая игра состоялась в нейтральном поле в Лейрии на стадионе Magalhaes Pessoa.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 17-й минуте счет для Витории открыл Марио Доржелес.

Брага сравняла счет на 59-й минуте с пенальти, который реализовал Саму Омородион.

Решающий гол случился на 83-й минуте. Алиун Ндойе отличился после передачи Саму (2:1)

Сенсационную победу в турнире впервые одержала команда Витория Гимараеш.

Количество трофеев в Кубке португальской лиги: Бенфика (8), Спортинг (4), Брага (3), Порту, Витория Сетубал, Морейренсе, Витория Гимараеш (по 1).

Кубок португальской лиги

Финал, 10 января 2026. Лейрия

Витория Гимараеш – Брага – 2:1

Голы: Доржелес, 17 – Саму, 59 (пен), Ндойе, 83

Сетка решающих раундов

Фотогалерея

