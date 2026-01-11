Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Витория Гимараеш – Брага – 2:1. Финал Кубка португальской лиги. Видео голов
Кубок лиги Португалии
Витория Гимараеш
10.01.2026 22:00 – FT 2 : 1
Брага
Португалия
11 января 2026, 03:12 | Обновлено 11 января 2026, 03:17
Витория Гимараеш – Брага – 2:1. Финал Кубка португальской лиги. Видео голов

Смотрите видеообзор финального матча Кубка португальской лиги

Витория Гимараеш – Брага – 2:1. Финал Кубка португальской лиги. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб Витория Гимараеш завоевал Кубок португальской лиги, обыграв Брагу со счетом 2:1 в финальном матче.

Решающая игра состоялась в нейтральном поле в Лейрии на стадионе Magalhaes Pessoa.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 17-й минуте счет для Витории открыл Марио Доржелес. Брага сравняла счет на 59-й минуте с пенальти, который реализовал Саму Омородион.

Решающий гол случился на 83-й минуте. Алиун Ндойе отличился после передачи Саму (2:1)

Сенсационную победу в турнире впервые одержала команда Витория Гимараеш.

Кубок португальской лиги

Финал, 10 января 2026. Лейрия

Витория Гимараеш – Брага – 2:1

Голы: Доржелес, 17 – Саму, 59 (пен), Ндойе, 83

Видео голов и обзор матча: смотреть на YouTube

События матча

90’ +9
Joao Mendes (Витория Гимараеш) получает красную карточку.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Alioune Ndoye (Витория Гимараеш), асcист Саму Силва.
59’
ГОЛ ! С пенальти забил Саму Силва (Витория Гимараеш).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Доржелес (Брага).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
