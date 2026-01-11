Витория Гимараеш – Брага – 2:1. Финал Кубка португальской лиги. Видео голов
Смотрите видеообзор финального матча Кубка португальской лиги
Клуб Витория Гимараеш завоевал Кубок португальской лиги, обыграв Брагу со счетом 2:1 в финальном матче.
Решающая игра состоялась в нейтральном поле в Лейрии на стадионе Magalhaes Pessoa.
На 17-й минуте счет для Витории открыл Марио Доржелес. Брага сравняла счет на 59-й минуте с пенальти, который реализовал Саму Омородион.
Решающий гол случился на 83-й минуте. Алиун Ндойе отличился после передачи Саму (2:1)
Сенсационную победу в турнире впервые одержала команда Витория Гимараеш.
Кубок португальской лиги
Финал, 10 января 2026. Лейрия
Витория Гимараеш – Брага – 2:1
Голы: Доржелес, 17 – Саму, 59 (пен), Ндойе, 83
События матча
