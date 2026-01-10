Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Витория Гимараеш – Брага. Финал Кубка лиги. Смотреть онлайн LIVE
Кубок лиги Португалии
Витория Гимараеш
10.01.2026 22:00 - : -
Брага
Португалия
10 января 2026, 16:14 | Обновлено 10 января 2026, 16:17
Витория Гимараеш – Брага. Финал Кубка лиги. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 10 января в 22:00 видеотрансляцию финала Кубка португальской лиги

Liga Portugal

10 января в 22:00 проходит финальный матч Кубка португальской лиги.

Команды Витория Гимараеш и Брага играют на нейтральной арене Магальяеш Пешоа в городе Лейрия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В полуфинале Витория Гимараеш сенсационно сделала камбек и обыграла Спортинг Лиссабон (2:1).

Брага нанесла поражение Бенфике (3:1), за которую выступают украинцы – голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.

Кубок португальской лиги. Сетка финала четырех

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис Kyivstar TV

