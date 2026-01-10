Витория Гимараеш – Брага. Финал Кубка лиги. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 10 января в 22:00 видеотрансляцию финала Кубка португальской лиги
10 января в 22:00 проходит финальный матч Кубка португальской лиги.
Команды Витория Гимараеш и Брага играют на нейтральной арене Магальяеш Пешоа в городе Лейрия.
В полуфинале Витория Гимараеш сенсационно сделала камбек и обыграла Спортинг Лиссабон (2:1).
Брага нанесла поражение Бенфике (3:1), за которую выступают украинцы – голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.
Кубок португальской лиги. Сетка финала четырех
Витория Гимараеш – Брага. Финал Кубка лиги. Смотреть онлайн LIVE
