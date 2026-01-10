Витория Гимараеш

В субботу, 10 января, состоится финальный поединок Кубка португальской лиги между «Виторией Гимарайнш» и «Брагой». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Витория Гимарайнш

Довольно средние результаты демонстрирует клуб в текущем сезоне португальской лиги. После 17 раундов турнира на балансе «Витории» есть 25 зачетных пунктов, позволяющих ей находиться на 6 месте турнирной таблицы. От 4-й строчки команду отделяет только 3 очка, а вот от топ-3 – 14 баллов. С Кубка Португалии коллектив вылетел на стадии 1/8 финала от аутсайдера «AVS».

Путь «Витории» в Кубке португальской лиги был достаточно тернист. Сначала команда 1:3 победила невероятную «Порту», ​​а в полуфинале смогла одолеть крепкий «Спортинг» со счетом 1:2.

Брага

Похожий по результатам сезон проводит и «Брага». За 17 игр национальной лиги клубу удалось завоевать 27 зачетных пунктов, позволяющих ему находиться на 5-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от места в топ-3 уж очень ощутимо – 12 очков. В Кубке Португалии команда дошла до четвертьфинала, где скоро встретится с «АД Фафе».

Не совсем простым оказался и путь «Браги» в Кубке лиги. Сначала коллектив разбил 5:0 «Санта-Клару», а в непростом полуфинале обыграл «Бенфику» со счетом 1:3.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Брага». На ее счету 2 победы, столько же игр завершилось вничью, а еще 1 выигрыш завоевала «Витория».

Интересные факты

«Брага» сохранила ворота сухими лишь в 1/5 предыдущих поединков.

«Витория» отличилась лишь 18 голами в текущем сезоне чемпионата Португалии – самый плохой результат среди всех команд из топ-10.

Беспроигрышная серия «Браги» длится уже 4 игры подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.69.