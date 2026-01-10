Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA

Благодаря выходу в финал турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия) украинка Марта Костюк вне зависимости от результата решающего матча против представительницы колхоза имени лукашенко Арины Соболенко впервые в карьере поднимется в топ-20 мирового рейтинга.

Благодаря выходу в финал Брисбена Марта уже доплюсовала 324 рейтинговых очка и поднялась с 26-й позиции на 20-ю. Украинка обошла бельгийку Элизе Мертенс, канадку Лейлу Фернандес, вроде бы нейтральную кацапку Диану Шнайдер, латышку Алену Остапенко, китаянку Чжэн Циньвэнь и испанку Паулу Бадосу. В случае победы в финале Костюк сможет подняться еще на две позиции, но об этом пока говорить рано.

Напомним, что в Брисбене Марта обыграла трех действующих представительниц топ-10 рейтинга WTA – американку Аманду Анисимову, москалиху Мирру Андрееву и американку Джессику Пугулу, - а также одну бывшую – Юлию Путинцеву из Казахстана. Хочется верить, что заключительной в этой коллекции будет лидер рейтинга Сабаленко, которая независимо от результата финала уже укрепила свои позиции, заработав 205 очков.

Также поднимется со следующей недели в рейтинге WTA благодаря выходу в финал турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия) Элина Свитолина. Она уже улучшила рейтинг на 163 очка и поднимется с 13-го на 12-е место. В случае победы в финале над китаянкой Вань Синьюй Элина закрепится на 12-й позиции. 11-я пока будет недостижимой.

Наибольший регресс по итогам этой игровой недели постиг уже упоминавшуюся Путинцеву. После поражения в 1/16 от Костюк в Брисбене она потеряет 31 позицию и выпадет с топ-100 – с 74-го на 105 место.