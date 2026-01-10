Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
10 января 2026, 15:10 | Обновлено 10 января 2026, 15:48
Марта впервые войдет в топ-20. Также поднимется в рейтинге Элина Свитолина

Getty Images/Global Images Ukraine

Благодаря выходу в финал турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия) украинка Марта Костюк вне зависимости от результата решающего матча против представительницы колхоза имени лукашенко Арины Соболенко впервые в карьере поднимется в топ-20 мирового рейтинга.

Благодаря выходу в финал Брисбена Марта уже доплюсовала 324 рейтинговых очка и поднялась с 26-й позиции на 20-ю. Украинка обошла бельгийку Элизе Мертенс, канадку Лейлу Фернандес, вроде бы нейтральную кацапку Диану Шнайдер, латышку Алену Остапенко, китаянку Чжэн Циньвэнь и испанку Паулу Бадосу. В случае победы в финале Костюк сможет подняться еще на две позиции, но об этом пока говорить рано.

Напомним, что в Брисбене Марта обыграла трех действующих представительниц топ-10 рейтинга WTA – американку Аманду Анисимову, москалиху Мирру Андрееву и американку Джессику Пугулу, - а также одну бывшую – Юлию Путинцеву из Казахстана. Хочется верить, что заключительной в этой коллекции будет лидер рейтинга Сабаленко, которая независимо от результата финала уже укрепила свои позиции, заработав 205 очков.

Также поднимется со следующей недели в рейтинге WTA благодаря выходу в финал турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия) Элина Свитолина. Она уже улучшила рейтинг на 163 очка и поднимется с 13-го на 12-е место. В случае победы в финале над китаянкой Вань Синьюй Элина закрепится на 12-й позиции. 11-я пока будет недостижимой.

Наибольший регресс по итогам этой игровой недели постиг уже упоминавшуюся Путинцеву. После поражения в 1/16 от Костюк в Брисбене она потеряет 31 позицию и выпадет с топ-100 – с 74-го на 105 место.

Марта Костюк Элина Свитолина Арина Соболенко Юлия Путинцева WTA Брисбен WTA Окленд рейтинг WTA
PetroKozak
А нічого, що Марта була 16-та в рейтингу? Навіть у разі перемоги вона не підніметься на 16 місце і не оновить свій найращий рейтинг.
Ответить
+1
Burevestnik
подивився рейтинг на трьох різних сайтах 
станом на 05.01.2026 :
- Світоліна №13,
- Костюк  №26,
- Ястремська №27.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
