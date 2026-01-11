Оценены шансы Шахтера на победу в Лиге конференций 2025/26

Аналитическая платформа Football Meets Data обнародовала прогноз на итогового победителя Лиги конференций сезона 2025/26. Донецкий «Шахтер», который напрямую вышел в 1/8 финала турнира, также попал в список претендентов на трофей.

По оценкам аналитиков, шансы «горняков» на победу составляют 3%, что позволило украинскому клубу войти в топ-10 фаворитов еврокубка. В то же время сразу несколько команд имеют значительно более высокие показатели.

Главным фаворитом турнира считается английский «Кристал Пэлас» (37%), далее идут «Страсбур» (16%), «Райо Вальекано» и «Майнц» (по 9%).

Своего соперника в 1/8 финала «Шахтер» узнает после жеребьевки, которая состоится 27 февраля.