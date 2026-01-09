Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Шахтера покинул клуб после разговора с Луческу: «Я играть не буду»
Украина. Премьер лига
Сергей Попов рассказал, почему покинул расположение «горняков»

ФК Шахтер Донецк. Сергей Попов

Бывший капитан донецкого Шахтера Сергей Попов рассказал, почему покинул расположение «горняков». Футболист рассказал о разговоре с Луческу.

– Почему после прихода Луческу вы стали реже появляться в составе Шахтера?

– Когда Луческу пришел, я как раз получил травму. Он не заявил меня на Лигу чемпионов, и тогда я понял, что при нем играть не буду.

– Был ли у вас разговор с Луческу? Что он вам сказал?

– Да, разговор был. Луческу сказал, что ищет защитника. Затем, когда никого не обнаружили, он опустил в защиту Левандовского. Пробовал там и Хюбшмана, хотя он больше играл как опорник.

– Вы сожалеете, что тогда ушли из Шахтера?

– Александр Спиридон, ассистент Мирчи Луческу, тогда говорил мне: «Что ты делаешь? Ты же после травмы, не торопись, восстановись. У тебя еще будет время, еще играть».

Но я уперся и решил уйти. В спортивном плане это был шаг назад – возможно, стоило перетерпеть. Но я выбрал Запорожье: там были знакомые ребята, которые играли в команде и работали в клубе. В Металлурге я нашел много друзей, с которыми поддерживаю связь и сейчас, – сказал Попов.

