Легенда Шахтера покинул клуб после разговора с Луческу: «Я играть не буду»

Бывший капитан донецкого Шахтера Сергей Попов рассказал, почему покинул расположение «горняков». Футболист рассказал о разговоре с Луческу.

– Почему после прихода Луческу вы стали реже появляться в составе Шахтера?

– Когда Луческу пришел, я как раз получил травму. Он не заявил меня на Лигу чемпионов, и тогда я понял, что при нем играть не буду.

– Был ли у вас разговор с Луческу? Что он вам сказал?

– Да, разговор был. Луческу сказал, что ищет защитника. Затем, когда никого не обнаружили, он опустил в защиту Левандовского. Пробовал там и Хюбшмана, хотя он больше играл как опорник.

– Вы сожалеете, что тогда ушли из Шахтера?

– Александр Спиридон, ассистент Мирчи Луческу, тогда говорил мне: «Что ты делаешь? Ты же после травмы, не торопись, восстановись. У тебя еще будет время, еще играть».

Но я уперся и решил уйти. В спортивном плане это был шаг назад – возможно, стоило перетерпеть. Но я выбрал Запорожье: там были знакомые ребята, которые играли в команде и работали в клубе. В Металлурге я нашел много друзей, с которыми поддерживаю связь и сейчас, – сказал Попов.