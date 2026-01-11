ФОТО. Футбольная журналистка впечатлила размером груди и красотой

Итальянская журналистка Элеонора Инкардона поделилась новым эффектным фотосетом в Instagram.

На снимках телеведущая DAZN предстала на футбольном поле в элегантном образе, подчеркнувшем ее красоту, выразительный бюст и сексуальность.

Кадры сразу привлекли внимание подписчиков и собрали тысячи восторженных комментариев.

Фото были сделаны во время матча «Интер» – «Болонья», который Инкардона освещала непосредственно со стадиона.