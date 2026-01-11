ФОТО. Футбольная журналистка впечатлила размером груди и красотой
Новый видный выход Элеоноры Инкардоны
Итальянская журналистка Элеонора Инкардона поделилась новым эффектным фотосетом в Instagram.
На снимках телеведущая DAZN предстала на футбольном поле в элегантном образе, подчеркнувшем ее красоту, выразительный бюст и сексуальность.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Кадры сразу привлекли внимание подписчиков и собрали тысячи восторженных комментариев.
Фото были сделаны во время матча «Интер» – «Болонья», который Инкардона освещала непосредственно со стадиона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мусонда – о своем состоянии здоровья
Марта переиграла Джессику в двух сетах и поборется с Соболенко за трофей пятисотника