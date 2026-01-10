Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!

Состоялся очередной тур в Серии А и наконец-то порадовал голами! Команды забили 27 мячей и весело было далеко не домашним командам: они отличились лишь 8 раз, в то время как гости 19. Побед дома так никто и не добыл – вот таким увлекательным вышел 19-й тур! 20-й юбилейный пройдет с 10 по 12 января почти поровну распределившись по каждому из дней. Будет и матч за 6 очков: в центральном поединке «Интер» примет «Наполи» и кто знает, как завершится эта игра. Борьба за чемпионство в самом разгаре – не испортят ли ее неаполитанцы? В этот раз Серия А пораньше определила лучших в декабре, но пока не всех, да и на сайте минимум информации: «Восходящая звезда чемпионата» Расмус Хойлунд.

Гол месяца забил Семих Кылычсой, но кому непонятно: видимо «Торино», когда обвел нескольких игроков и знатно воткнул круглого в ворота, чем помог «Кальяри» победить. Кто лучший игрок и тренер, узнаем уже позже.

10.01. 16:00. «Комо» – «Болонья». Тотал больше 2.5 за 2.08

Матч состоится в 16:00 на красивом стадионе «Джузеппе Синигалья». Главный судья матча Росарио Абиссо.

«Комо» снова продемонстрировал отличную игру и не дали ни шанса «Пизе», победив 3:0. Как-то интересно играет команда: дважды подряд ни разу не забивали и проигрывали, потом 3 победы и ни единого пропущенного мяча. До этого с «Сассуоло» тоже не пропускали и всего за 18 туров были разочарованы только 12 раз. Если бы не 4 пропущенных от «Интера», защита и вовсе была б почти идеальной. В нападении тоже играют достойно и забили 26 голов, что позволяет оставаться в топ-6 и еврокубки не кажутся такими невозможными. Сеск Фабрегас не желает останавливаться, но в январе ждут серьезные соперники и игра в Кубке Италии, потому придется несладко. В 20-м туре точно не помогут команде: Диао, Голданига, Мората и Рамон. Аддаи вроде бы готов, но его могут поберечь, ведь Дувикас в отличной форме и Перроне с Пасом место в основе обеспечено на 100%.

У «Болоньи» проблемы все те же: Бонифаци уже и забыли как выглядит, а последний матч игрока датирован 19 января прошлого года. Бернардески должен скоро залечить травму, а вот Скорупски тренируется и ему надо лишь выиграть конкуренцию у Равальи и Пессины. Остальные доступны для ротации Виченцо Итальяно. Радует, что даже Чиро Иммобиле стал получать минуты на поле, но пока результативными действиями не отличился. Пока для команды это не беда, ведь забили 25 и пропустили 19, а забивают: Орсолини, Кастро, Одгор, Камбьяги. В защите дела похуже, потому в последних трех играх нет ни единой победы, а только 2 поражения и ничья. Последний выигрыш датирован 22 ноября прошлого года, что привело к вылету из топ-5 и уже к пятой позиции 10 очков. Пора бы уже прервать серию неудач, если хочется в еврокубки – пока «Болонья» играет в Лиге Европы, но на 13-м месте и перспективы на трофей туманны, учитывая участие там «Астон Виллы», «Порту», «Лиона» и «Ромы».

«Комо» считается фаворитом и на победу команды можно поставить с кэфом 1.95. В «Болонью» мало кто верит (П2 за 4.0). ТБ2.5 за 2.08 и это хороший вариант для ставки, ведь должна быть борьба и счет 2:1 или 2:2 в пользу одной из команд.

10.01. 16:00. «Удинезе» – «Пиза». Тотал больше 4.5 по желтым карточкам за 2.1

Игра пройдет на Стадионе «Блуэнерджи» – Стадио Фриули в 16:00. За порядком будет следить Джованни Айрольди.

После серии из трех матчей без побед наконец-то «Удинезе» взяли 3 очка – победили «Удинезе», играя достаточно красиво и лучше соперника. Важная победа, которая на фоне неудач конкурентов помогла немного подняться в турнирной таблице. Сейчас «Зебры» 10-е, хотя статистика по голам и не самая лучшая: 20:30. От зоны вылета «Удинезе» отделяют 12 очков, а к еврокубкам -8. Серединка таблицы для «Зебр» ничем не удивительна и главное, что не в самом низу, а там все в порядке. Все еще в сборной Байо, травмированы Букса, Земура и Гогличидзе. В лидерах Дэвис и Дзаньоло, залечил травму Атта и состав в порядке. Можно брать очки, тем более что соперник не самый сильный.

У «Пизы» отсутствуют все те же: Куадрадо, Стенгс, Акинсанмиро, а Альбиоль, Мейстер и Вурал уже тренируются и готовы выйти на поле. Команда снова проиграла и уже 8 матчей подряд не знает побед. Пока единственным и неповторимым клубом, уступившим пизанцам является «Кремонезе», с чем их можно поздравить. «Пиза» худшая команда Серии А прямо сейчас и занимает последнее место со статистикой 13:28. В составе можно выделить: Морео, Нзола и Траммони. Молодым Лоррану, Буффону и Денуну тренер Альберто Джилардино пока не дает много времени, ведь надо решать вопросы насущные, потому думает, что опытные игроки справятся лучше. Пока удается в них не очень, стоит признать.

Ясно, что «Удинезе» фаворит и кэф на их победу 1.85. Хороший вариант для ставки, однако могут опять ошибиться и отдать очки, потому лучше забрать ТБ4.5 по желтым карточкам за 2.1.

10.01. 19:00. «Рома» – «Сассуоло». Тотал больше 2.5 за 2.05

Матч состоится на «Стадио Олимпико» в субботу, в 19:00. Главный арбитр встречи Маттео Марченаро.

«Рома» продолжила серию «Выиграл-проиграл» своей победой над «Лечче». Матч выдался неоднозначным: играли неплохо, забил Фергюсон и Довбик, но Артем опять получил травму. Лазарет пополнился и теперь там помимо украинца: Голлини, Пеллегрини, Бэйли и заболели Бальданзи с Ренчем. Кристанте перебрал желтых карточек, а Эль-Айнауи и Н’Дика все еще в сборных. Так и не удивляет Дибала, в том же положении Эль-Шаарави, потому атака кажется слабой, особенно на фоне постоянных травм Довбика и Бэйли. Нужно усиливаться, ведь впереди важный отрезок в чемпионате, да еще и нужно в Лиге Европы играть.

«Сассуоло» наконец-то сможет рассчитывать на Берарди, Болока, Паза, Романью, Торстведта и Вольпато, но пока нужно дождаться дополнительного медицинского осмотра, чтобы врачи подтвердили все на официальном уровне. Они точно должны помочь, ведь «Сассуоло» уже 5 матчей подряд не побеждает и опустились на 11-е место. Зона вылета далеко, но скромная статистика доказывает, что команде все же не стоит расслабляться – забили 23, пропустили 25. Нечем похвастаться, да и выделяется пока всего пару игроков: Пинамонти, Фадера, Коне и Лорьенте. Помощь явно пригодится, ведь впереди 2 непростых соперника, после чего немного будет легче.

Достаточно солидный список потерь «Ромы» и слабая игра лидеров римлян никак не подтверждают настолько невысокий кэф на их победу (1.54). В этом матче скорее всего будет ТБ2.5 за 2.05.

10.01. 21:45. «Аталанта» – «Торино». Тотал больше 2.5 за 1.81

Матч пройдет 10 января в 21:45 на «New Balance Arena». Судить будет Франческо Фурно.

«Аталанта» продолжает побеждать в Серии А и в принципиальном матче досталось «Болонье» 2:0, что позволило команде из Бергамо подняться на седьмое место. Давненько не приближались к зоне еврокубков и при желании попасть в топ-4, надо еще постараться. 8 очков от четвертой позиции достаточно много, при том что «Аталанте» еще играть в Лиге чемпионов и в Кубке Италии. Как раз к матчу ЛЧ могут вернуться Лукман и Коссуну или даже раньше. Однако вряд ли их сразу бросят в бой после насыщенного Кубка Африки и перелетов. Вроде уже вылечились Белланова и Колашинац, потому состав уже почти без потерь. Еще и Крстовичу дали шанс, а он и не сплоховал, отличившись дублем в игре с «Болоньей». Скамакка не забивает, надо хоть кому-то отличаться результативными действиями.

«Торино» не может рассчитывать на Масину, Савву, Схюрса, Гинейтиса, Илича и Педерсона. Казадеи перебрал с карточками и тоже пропустит 20-й тур. «Быки» проиграли «Удинезе» и снова не сумели подняться повыше в турнирной таблице. С каждым туром это сделать все сложнее, хотя конкуренты достаточно ошибаются, оставляя немало шансов. Сейчас «Торино» на 12-м месте, а статистика команды по голам 21:30. Вроде и неплохо, но туринцы явно могут лучше. Что надо сделать: провести профилактические беседы с нападающими, чтобы они перестали лениться и начали забивать. Сможет ли Марко Барони настроить своих игроков?

Победу «Аталанты» можно забрать за 1.61 и вроде бы вариант неплохой, но лучше выбрать ТБ2.5 по голам за 1.81. Также достойно смотрится ТБ5.5 «Аталанты» (1.8) по угловым, ведь команда в среднем исполняет их 9.49 за игру.

11.01. 13:30. «Лечче» – «Парма». Ничья 0:0 за 6.33

Матч имени худшего нападения состоится на «Виа дель Маре» 11 января в 13:30. Главный судья Ливио Маринелли.

Первый матч воскресенья способен приспать всех болельщиков, ведь встречаются действительно худшие в плане атаки команды. «Лечче» и «Парме» удалось за 18 игр забить по 12 голов каждая и где-то улыбается Лаутаро Мартинес, который скоро догонит их, но сам. «Лечче» правда после повышения в классе больше 33 за сезон не забивал, потому и в этом чемпионате скорее всего вряд ли удивят. В 20-м туре не сыграют: Бериша, Кулибали, Пьерре и Тете Моренте, но даже с ними больше результативность не была. Разве что марокканец точно сейчас не помешал бы, ведь не только забивает, но и ассисты раздает. Эусебио Ди Франческо уже и Франческо Камарде дает больше времени, в надежде на молодого таланта. Пока тщетно и голы не идут.

«Парма» идет практически со схожей статистикой, как и «Лечче», но пропустили меньше: 21 против 25. Легче от этого не стало и очередной сезон будет для команды достаточно сложным. Пока на 5 очков оторвались от зоны вылета и 2 матча без побед – самое время исправиться в игре с ближайшим конкурентом? Вся надежда на Матео Пеллегрино, который забил 5 голов и это почти половина общекомандных. Также Карлос Куэста верит в Патрика Кутроне, Оливера Серенсена и Адриана Бернабе. Не поможет «Парме» в 20-м туре Фриган, Ндиайе и скорее всего не сыграет Бенедычак. Зион Судзуки давно вне игры и вроде бы есть Гуаита, который перешел осенью свободным агентом, но тренер ему доверил только игру в Кубке, а в Серии А выходит Эдоардо Корви.

Нечасто так бывает, что похожа не только статистика команд, но и котировки от БК на них. В этот раз почти все основные исходы одинаковые: П1 (2.71), ничья (3), П2 (2.85). Скорее всего будет именно ничья, причем 0:0 (6.33) или если раскошелятся, то 1:1 (5.5).

11.01. 16:00. «Фиорентина» – «Милан». Победа «Милана» за 2.0

Культовый стадион «Артемио Франки» в воскресенье, в 16:00 примет достаточно легендарное противостояние. Давиде Масса будет следить за порядком.

«Фиорентина» с «Миланом» действительно встречались более 150 раз и пока все же преимущество на стороне «россо-нери». «Фиалки» в нынешнем сезоне за такие исторические моменты уже не думают ведь есть другие, более важные задачи. Команда лишь недавно добыла первую и вторую победу, защита трещит по швам, а из зоны вылета пока выбраться так и не удалось. Хоть в атаке не самые худшие, чем помогла игра с «Удинезе». В 20-м туре могут не сыграть: Джеко, Фаццини и Лэмпти, но их присутствие не поле не слишком знаковое. Арендовали Марко Брешианини и надеются, что полузащитник поможет усилиться. Правда достаточно выпускать в старте Кина, Гюдмундссона и Мандрагору, которые сыгрались и друг без друга играют не очень.

«Милан» в этом сезоне выступает подобно Робин Гуду и уже порадовал немало аутсайдеров с середняками: «Дженоа», «Сассуоло», «Парму», «Пизу». Массимиллиано Аллегри неоднозначно сказал в одном из интервью: «Если так будем играть и дальше, то наше место в топ-4 под вопросом». Стоп, а как же амбиции и борьба за чемпионство? Весьма интересный подход, с которым фанаты точно не согласятся. Однако стоит все же присоединиться к Аллегри хоть в том, что «Милан» частенько заигрывается и после уверенных игр появляются неудачные, независимо от соперника. В 20-м туре «россо-нери» не смогут рассчитывать на Нкунку и Хименеса, зато Фюллькруг уже доступен. Может Пулишича немного разгрузит на острие, хотя Кристиан хочет и дальше забивать.

Неудачные матчи «Милана» против средних по силе команд повлияли на кэф для этой игры: на победу «россо-нери» 2.0 и в принципе, можно забирать этот исход. «Фиорентина» будет стараться, даже гол скорее всего забьет, но у «Милана» состав получше и должен все еще побороться за Скудетто.

11.01. 19:00. «Верона» – «Лацио». Тотал больше 2.5 за 2.5

Матч состоится на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» 11 января в 19:00. Главный арбитр матча Марко Гуида.

«Верона» полностью провалила матчи с «Миланом» и «Торино», но взяла и выдала шикарную игру против «Наполи»! В первом тайме забили 2 гола и в ответ не получили, а вот во второй половине скорее всего получили задачу держать счет и собственно поплатились за это. Стоит признать, что держать счет удается уже далеко не всем и давненько прошли те времена, когда умудрялись даже 1:0 оставить такими же, играя в защите весь матч. «Верона» даже проиграть могла, но гол Хойлунда отменили из-за игры рукой. Как отметил Конте: «там руку можно было только отрезать, ведь по-другому нападающий никак бы не смог ее убрать». У «Вероны» дальше относительно несложный отрезок в календаре, потому очки можно брать даже в игре с «Лацио». Серьезных потерь нету: Джиоване, Орбан, Москера на месте и это хорошо.

«Лацио» в свою очередь удивляет по очереди: руководство не радует Маурицио Сарри, а перед этим и тренер особо ничем не удивил. По очереди: владельцы говорили, что распродажи не будет, но вдруг продали Кастельаноса и Гендузи, купив взамен Петара Раткова. Сарри признался честно, что не знает, кто это, но пообещал разобраться и выделить сильные стороны игрока. На самом деле тренер зол и атмосфера в клубе давненько не из лучших. Даже игроки заметно депрессуют и уже нету побед 4 матча подряд. Беда в том, что соперники были не самые сильные, потому дальше в чемпионате будет непросто. «Лацио» на 9-м месте и пока еще играет в Кубке Италии. Выигранный трофей поможет спасти сезон, хотя это задача почти невозможная.

Формально «Лацио» фаворит: их победа оценивается в 2.4, а «Вероны» в 3.33. Есть более интересный вариант, который стоит забрать – ТБ2.5 за 2.5. Даже в последних трех личных встречах было минимум 3 гола.

11.01. 21:45. «Интер» – «Наполи». Тотал больше 2.5 за 2,05

Центральная игра 20-го тура состоится вечером в воскресенье, в 21:45 на стадионе «Джузеппе Меацца», который назван в честь легендарного игрока «Интера», пока забившего наибольшее количество голов в данном противостоянии – 15. Судить будет Даниэле Довери.

«Интер» продолжил побеждать и оформил уже шестой выигрыш подряд. Семимильными шагами, волосатыми ногами обошли конкурентов и закрепились на первой позиции. Более того, в защите играют хорошо и пропустили только 15 голов, а атака с отрывом лучшая: уже 40 голов: на 11 больше, чем у «Милана» и на 12, чем у «Наполи». По очкам: +3 и +4 соответственно. Если «нерадзурри» выиграют в 20-м туре, отрыв будет уже солиднее. Будут стараться, тем более с составом проблем нет и все лидеры в строю. Даже Бонни уже появился на поле после травмы, а это очень хорошая новость. Кристиана Киву выбрали лучшим тренером декабря и это действительно по делу.

«Наполи» снова пополнил лазарет, куда угодил Билли Гилмур. Мало у неаполитанцев проблем, так их стало еще больше – Нерес сначала заболел, а потом на тренировке лодыжку травмировал. Правда пока есть на поле Мактоминей и Хойлунд, в голы можно верить. Даже Ноа Ланг, Маттео Политано и Леандро Спинаццола выкладываются на полную, потому стоит понадеяться на конкурентный футбол с «Интером». Антонио Конте уверен в своих подопечных, хоть и не отказался бы от полного состава, с Де Брюйне, Лукаку и Ангисса. Болельщики тоже, ведь игра точно получилась бы другой. В прошлом матче как раз они (без Ромелу) помогли «Наполи» победить 3:1 и в той же игре травмировался Кевин Де Брюйне, вылетев с игры достаточно надолго. Вот в его честь стоит выиграть, напомним «неррадзурри» злосчастные минуты радости и разочарования.

Фаворит конечно же «Интер»: победу можно забрать за 1.77, а выигрыш «Наполи» оценивается в 4.75. Точно должно зайти ТБ2.5, ведь обе команды не откажутся от любимого атакующего футбола, пусть и будут осторожничать в виду потенциальной потери очков. «Интеру» можно и проиграть, так как дальше соперники послабее, однако аппетит приходит во время еды, и надо реабилитироваться за прошлое поражение.

12.01. 19:30. «Дженоа» – «Кальяри». Тотал больше 2.5 за 2.5

Матч состоится на «Луиджи Феррарис» в понедельник, в 19:30. Судить будет Федерико Ла Пенна.

«Дженоа» постепенно перебрался из серии поражений к ничьим и теперь если продолжать статистический ряд, то должна быть или снова ничья, либо уже победа. Чтобы добыть 3 очка, придется постараться, ведь лазарет все еще переполнен и там пребывают: Корне, Экубан, Гронбек, Мессиас, Сигрист. Да и незабитый пенальти Станчу на 99-й минуте в игре с «Миланом» тоже негативно повлиял на мораль «Дженоа». А ведь могли уже победить и довольными возвращаться домой, с правильным настроением. Де Росси уже всем раздал по заслугам и похвалил Руслана Малиновского, признав своей ошибкой слишком раннюю замену полузащитника. Травмы и чуйка Де Росси на таланты помогла расширить состав даже без покупок. Так в нападении появились: Фини, Эхатор и больше времени получил Коломбо. Последний уже 4 гола забил, а всего у «Грифонов» их 19. Не так много и очков тоже маловато: 16, что лишь на 3 больше, чем у идущих в зоне вылета «Вероны» и «Фиорентины». Борьба только начинается и каждое очко точно будет иметь вес.

«Кальяри» несколько удачливее провели последний отрезок, потому сумели набрать 19 очков и соответственно от зоны вылета отделяют 6 зачетных баллов. Тоже немного, а статистика почти идентична «Дженоа»: забили 21, пропустили 27. Не смогут сыграть в 20-м туре достаточно сильные игроки, которые существенно поучаствовали в результативных моментах команды: Белотти, Фолоруншо, Феличи, Дайола. В хорошей форме Кылычсой и Эспозито, на которых пока надежда «Кальяри». Семих и вовсе получил награду за лучший гол декабря – надо продолжать в том же духе!

Последние 3 личных встречи завершились вничью и БК тоже верит в такой результат, ведь кэф 2.9. Можно попробовать, как и ТБ2.5 за 2.5, ведь сколько же можно играть скучно? Да и пенальти надо забивать!

12.01. 21:45. «Ювентус» – «Кремонезе». Тотал больше 9.5 по угловым за 1.75

Последний матч тура состоится в понедельник, в 21:45 на стадионе «Альянц». Судить будет Эрманно Феличиани.

«Ювентус» после неудачного приема «Лечче» поехал к «Сассуоло» и добыл уверенную победу 3:0. Теперь снова играть дома и фанаты уже забеспокоились. Правда статистика в домашних матчах нормальная и забивают туринцы почти в два раза больше. Скорее всего с «Лечче» произошла небольшая осечка и только, а дальше «Старая синьора» готова продолжать побеждать. Все ресурсы для этого представлены, сильнейшие в строю: Йылдыз, Опенда, Костич, Маккенни и даже Дэвид уже чувствует себя увереннее. Хорошая игра в последних матчах позволила подняться на четвертое место, но конкуренция максимальная и задержаться надолго помогут лишь победы.

«Кремонезе» в более расслабленном положении, чем «Ювентус», ведь никаких целей на сезон нету, кроме сохранения прописки. Сейчас у команды 22 очка при статистике 20:23 и есть отрыв от зоны вылета на 9 очков. Не так уж и много, потому пора завязывать с расслабоном и надо начинать играть. Не помогут в 20-м туре только Колоччоло и Сармиенто, а остальные в строю. Снова забил Джейми Варди и даже ассист отдал, потому стоит ждать улучшенную мораль от англичанина. Бонаццоли стоит брать пример, ведь забил тоже 5 голов и аналогично пока пребывает на серии без голов из 5 матчей. Нестабильность – враг «Кремонезе» и с этим нужно что-то делать. Давиде Николе есть чем заняться, особенно если не хочется вылететь из Серии А.

Никто даже и не сомневается в победе «Ювентуса», победа которого идет за 1.23. Коэффициент слабоватый для ставки, потому лучше забрать ТБ9.5 по угловым за 1.75. В матчах «Ювентуса» в среднем их 9.11, а у «Кремонезе» 9.68, причем последние дают против себя подавать аж 6.53 корнеров, что на порядок больше остальных команд.

Статистический раздел

Наконец-то в Серии А раззабивались и уже в прошлом туре оформили 2.7 голов за матч. Снова следует отметить, что не повезло домашним командам, которые не добыли ни единой победы. Еще интересная статистика по командам:

1. Среднее владение мячом: «Комо» (60.8%), «Интер» (59.3%), «Наполи» (57.5%).

2. «Сухари»: по 9 у «Интера», «Милана», «Лацио» и «Комо».

3. Среднее количество зрителей: «Милан» 72 811, «Интер» 72 242, «Рома» 63 239.

4. Удары в створ: «Интер» (5.9), «Ювентус» (5.7), «Комо» (5.0).

5. Ударов всего: «Интер» (17.9), «Ювентус» (16.1), «Милан» (14.3).

6. Точные передачи: «Интер» (462.5), «Наполи» (457.6), «Ювентус» (449.2).

7. Точные длинные передачи: «Болонья» (31.3), «Аталанта» (26.8), «Пиза» (26.5).

8. Угловые: «Интер» (125), «Аталанта» (111), «Наполи» (105).

9. Перехваты: «Верона» (10.5), «Лацио» (8.5), «Пиза» (8.3).

10. Отборы: «Верона» (19.1), «Лечче» (18.6), «Комо» (17.1).

Топ-1 по нарушениям «Верона»: 17.2 и она же лидер по желтым карточкам: «Верона» 46. Главные по красным: «Лацио» 7.

У игроков перемен среди лидеров нету: Лаутаро главный бомбардир с десятью голами, а следом идут Пулишич и Леау, у которых 8 и 7 соответственно. Лучший ассистент Нико Пас и у него 6 голевых передач. Также немного статистики:

Удары за игру: Никола Крстович (5.1), Мойзе Кин (4.7), «Лаутаро Мартинес» (4.3).

Точные передачи: Амир Ррахмани (75.4), Мануэль Локателли (74.1), Хуан Хесус (70.7).

Голевые моменты: Аарон Кариколь (47), Федерико Димарко (46), Николо Барелла (43).

Успешный дриблинг: Даниэль Мальдини (3.1), Артур Атта (2.7), Франсишку Консейсау (2.6).

Отборы: Патрицио Масини (4.8), Закария Абухляль и Марко Брешиани по 4.2.

Больше всех желтых карточек получил Марин Понграчич – у него их 7. Главный дебошир Серии А уже уехал в «Фенербахче», но стоит вспомнить и его: в нынешнем сезоне француз получил 6 желтых и 1 красную.