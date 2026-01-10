Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Примите мои искренние соболезнования»
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 23:02 |
1309
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Примите мои искренние соболезнования»

Президент УАФ отреагировал на террористическую атаку россии

10 января 2026, 23:02 |
1309
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Примите мои искренние соболезнования»
УАФ. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко отреагировал на очередной массированный обстрел Украины со стороны российских оккупационных войск.

Андрей Шевченко не остался в стороне от трагедии и выразил слова поддержки пострадавшим в своем Инстаграме.

«Российский террор никогда не останавливается. Мои соболезнования всем, кто пострадал от ночной атаки», — отметил Шевченко.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко прокомментировал работу главного тренера итальянского «Милана» Массимилиано Аллегри в нынешнем сезоне.

По теме:
Виктор Цыганков сыграет 100-й матч за Жирону
Фрэнк Лэмпард – лучший бомбардир Кубка Англии в XXI веке
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Андрей Шевченко российско-украинская война
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Футбол | 10 января 2026, 23:09 1
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании

Поединок состоится 11 января в 21:00 по Киеву

ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
Футбол | 10 января 2026, 20:24 9
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге

Украинский нападающий открыл счет в матче на 44-й минуте

Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Футбол | 10.01.2026, 08:47
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Теннис | 10.01.2026, 08:55
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Футбол | 10.01.2026, 09:07
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
С кем сыграет Свитолина? Определены пары 1/2 финала WTA 250 в Окленде
С кем сыграет Свитолина? Определены пары 1/2 финала WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:49
Теннис
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
10.01.2026, 14:19
Футбол
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
09.01.2026, 08:33 6
Футбол
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:01 15
Теннис
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
09.01.2026, 04:32
Бокс
Усик выступил с неожиданным заявлением о Турки Аль-Шейхе
Усик выступил с неожиданным заявлением о Турки Аль-Шейхе
09.01.2026, 06:32 1
Бокс
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
09.01.2026, 12:21 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем