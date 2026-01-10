Андрей ШЕВЧЕНКО: «Примите мои искренние соболезнования»
Президент УАФ отреагировал на террористическую атаку россии
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко отреагировал на очередной массированный обстрел Украины со стороны российских оккупационных войск.
Андрей Шевченко не остался в стороне от трагедии и выразил слова поддержки пострадавшим в своем Инстаграме.
«Российский террор никогда не останавливается. Мои соболезнования всем, кто пострадал от ночной атаки», — отметил Шевченко.
