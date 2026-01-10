Андрей ШЕВЧЕНКО: «Примите мои искренние соболезнования»

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко отреагировал на очередной массированный обстрел Украины со стороны российских оккупационных войск.

Андрей Шевченко не остался в стороне от трагедии и выразил слова поддержки пострадавшим в своем Инстаграме.

«Российский террор никогда не останавливается. Мои соболезнования всем, кто пострадал от ночной атаки», — отметил Шевченко.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко прокомментировал работу главного тренера итальянского «Милана» Массимилиано Аллегри в нынешнем сезоне.