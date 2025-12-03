Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Невероятная карьера. Я очень ценю этого тренера»
Италия
03 декабря 2025, 11:22 | Обновлено 03 декабря 2025, 11:23
891
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Невероятная карьера. Я очень ценю этого тренера»

Президент УАФ оценил результаты Массимилиано Аллегри во главе итальянского «Милана»

03 декабря 2025, 11:22 | Обновлено 03 декабря 2025, 11:23
891
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Невероятная карьера. Я очень ценю этого тренера»
УАФ. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко прокомментировал работу главного тренера итальянского «Милана» Массимилиано Аллегри в нынешнем сезоне.

«Мне нравится энтузиазм игроков и тренера в «Милане». Футболисты «россонери» позитивно оценили идеи и организацию игру, которые внедрил Макс. Я никогда с ним не работал, но знаю его лично и очень ценю этого тренера.

У Аллегри невероятная карьера, но его стиль игры либо нравится вам, либо нет. Нельзя сказать, что «россонери» – фавориты в борьбе за скудетто, пока рано говорить об этом. Но «Милан» разместился на первом месте, сейчас у них очень отличный период.

Кроме того, отсутствие евроубковых матчей даёт им преимущество в плане подготовки и энергии», – подытожил Шевченко.

«Милан» набрал 28 баллов и занимает первое место в турнирной таблице Серии А, опережая «Наполи» благодаря лучшей разнице мячей. Команда Аллегри не потерпела ни единого поражения за последние 13 матчей во всех турнирах.

По теме:
Известно, на каком этапе находится восстановление Довбика после травмы
Серхио Рамос ведет переговоры по трансферу в один из лучших клубов мира
Варди набирает обороты. Англичанин – среди лучших бомбардиров АПЛ + Серии А
чемпионат Италии по футболу Серия A Милан Массимилиано Аллегри Андрей Шевченко
Николай Тытюк Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Футбол | 03 декабря 2025, 09:15 8
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина

Украинский вратарь может покинуть мадридский клуб

Реброву посоветовали вернуть в сборную Украины футболиста Динамо
Футбол | 03 декабря 2025, 10:22 5
Реброву посоветовали вернуть в сборную Украины футболиста Динамо
Реброву посоветовали вернуть в сборную Украины футболиста Динамо

Владимир Мазяр считает, что Андрей Ярмоленко сможет помочь национальной команде

Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Биатлон | 02.12.2025, 17:59
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Футбол | 03.12.2025, 06:22
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
Футбол | 02.12.2025, 14:29
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
01.12.2025, 19:04 9
Футбол
Суркис определился с будущим Костюка
Суркис определился с будущим Костюка
01.12.2025, 18:38 7
Футбол
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
02.12.2025, 09:14 16
Футбол
Динамо Киев – Полтава – 1:2. «Дебют мечты» Костюка. Видео голов и обзор
Динамо Киев – Полтава – 1:2. «Дебют мечты» Костюка. Видео голов и обзор
01.12.2025, 17:36 1
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
02.12.2025, 06:23 31
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Катара. Осталась одна гонка
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Катара. Осталась одна гонка
01.12.2025, 10:55 2
Авто/мото
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
02.12.2025, 02:22 1
Бокс
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
01.12.2025, 17:34 181
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем