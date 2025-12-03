Андрей ШЕВЧЕНКО: «Невероятная карьера. Я очень ценю этого тренера»
Президент УАФ оценил результаты Массимилиано Аллегри во главе итальянского «Милана»
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко прокомментировал работу главного тренера итальянского «Милана» Массимилиано Аллегри в нынешнем сезоне.
«Мне нравится энтузиазм игроков и тренера в «Милане». Футболисты «россонери» позитивно оценили идеи и организацию игру, которые внедрил Макс. Я никогда с ним не работал, но знаю его лично и очень ценю этого тренера.
У Аллегри невероятная карьера, но его стиль игры либо нравится вам, либо нет. Нельзя сказать, что «россонери» – фавориты в борьбе за скудетто, пока рано говорить об этом. Но «Милан» разместился на первом месте, сейчас у них очень отличный период.
Кроме того, отсутствие евроубковых матчей даёт им преимущество в плане подготовки и энергии», – подытожил Шевченко.
«Милан» набрал 28 баллов и занимает первое место в турнирной таблице Серии А, опережая «Наполи» благодаря лучшей разнице мячей. Команда Аллегри не потерпела ни единого поражения за последние 13 матчей во всех турнирах.
