Стала известна оценка Малиновского за ассист в матче против Милана
Украинский полузащитник Дженоа отыграл 64 минуты
В четверг, 8 января, состоялся матч 19-го тура Серии А между «Миланом» и «Дженоа». Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и закончилась ничьей 1:1.
Украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский провел на поле 64 минуты и отдал голевую передачу на единственный гол своей команды.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перфоманс хавбека статистический портал WhoScored оценил в 7,2 балла из 10 возможных, что стало одной из лучших оценок в матче.
Лучшим игроком встречи был признан нападающий «Дженоа» Лоренцо Коломбо, который забил гол и получил оценку 7,8.
Оценки игроков за матч Милан – Дженоа:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виталий показал лучший результат в личной гонке сезона
Лунин может перейти в «Тоттенхэм»