Италия
09 января 2026, 03:21
Стала известна оценка Малиновского за ассист в матче против Милана

Украинский полузащитник Дженоа отыграл 64 минуты

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В четверг, 8 января, состоялся матч 19-го тура Серии А между «Миланом» и «Дженоа». Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и закончилась ничьей 1:1.

Украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский провел на поле 64 минуты и отдал голевую передачу на единственный гол своей команды.

Перфоманс хавбека статистический портал WhoScored оценил в 7,2 балла из 10 возможных, что стало одной из лучших оценок в матче.

Лучшим игроком встречи был признан нападающий «Дженоа» Лоренцо Коломбо, который забил гол и получил оценку 7,8.

Оценки игроков за матч Милан – Дженоа:

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
