Один из крупнейших клубов Европы получил предложение купить украинца

Нападающего «Ромы» Артема Довбика снова предложили подписать многократному чемпиону Италии «Ювентусу».

По информации Мирко Ди Натале, украинский форвард пока не входит в список приоритетных кандидатов туринского клуба, поэтому его трансфер не является «горячим».

Впрочем, в «Юве» могут вернуться к кандидатуре Довбика только при одном условии – в случае ухода Душана Влаховича. Сербский нападающий сейчас находится в лазарете и, по прогнозам, с большой вероятностью не продлит контракт после завершения сезона.