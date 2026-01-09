Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
Один из крупнейших клубов Европы получил предложение купить украинца

Довбика снова предложили «Ювентусу»

Один из крупнейших клубов Европы получил предложение купить украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающего «Ромы» Артема Довбика снова предложили подписать многократному чемпиону Италии «Ювентусу».

По информации Мирко Ди Натале, украинский форвард пока не входит в список приоритетных кандидатов туринского клуба, поэтому его трансфер не является «горячим».

Впрочем, в «Юве» могут вернуться к кандидатуре Довбика только при одном условии – в случае ухода Душана Влаховича. Сербский нападающий сейчас находится в лазарете и, по прогнозам, с большой вероятностью не продлит контракт после завершения сезона.

Артем Довбик Ювентус трансферы Серии A трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Saar
Довбик програє конкуренцію у Ромі. То що він робитиме у Юве !???..
