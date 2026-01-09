Италия09 января 2026, 07:32 |
Один из крупнейших клубов Европы получил предложение купить украинца
Довбика снова предложили «Ювентусу»
Нападающего «Ромы» Артема Довбика снова предложили подписать многократному чемпиону Италии «Ювентусу».
По информации Мирко Ди Натале, украинский форвард пока не входит в список приоритетных кандидатов туринского клуба, поэтому его трансфер не является «горячим».
Впрочем, в «Юве» могут вернуться к кандидатуре Довбика только при одном условии – в случае ухода Душана Влаховича. Сербский нападающий сейчас находится в лазарете и, по прогнозам, с большой вероятностью не продлит контракт после завершения сезона.
Довбик програє конкуренцію у Ромі. То що він робитиме у Юве !???..
