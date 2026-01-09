Феномен Варди: почему его опережает только Роналду

Джейми Варди достиг отметки в 150 голов в топ-5 европейских лиг.

Нападающий «Кремонезе» отметился результативным ударом в матче против «Кальяри» в Серии А (2:2).

Примечательно, что 116 из этих 150 мячей Варди забил уже после 30-летия. Если рассматривать период с января 2017 года, то среди футболистов, забивших не меньше него и при этом являющихся старше Варди (1987 года рождения), выделяется лишь Криштиану Роналду (1985 года рождения).

В период с 2012 по 2025 год Джейми Варди защищал цвета «Лестера».