Италия09 января 2026, 01:17 | Обновлено 09 января 2026, 01:18
161
0
Феномен Варди: почему его опережает только Роналду
Статистика, которая удивит даже фанатов
Джейми Варди достиг отметки в 150 голов в топ-5 европейских лиг.
Нападающий «Кремонезе» отметился результативным ударом в матче против «Кальяри» в Серии А (2:2).
Примечательно, что 116 из этих 150 мячей Варди забил уже после 30-летия. Если рассматривать период с января 2017 года, то среди футболистов, забивших не меньше него и при этом являющихся старше Варди (1987 года рождения), выделяется лишь Криштиану Роналду (1985 года рождения).
В период с 2012 по 2025 год Джейми Варди защищал цвета «Лестера».
