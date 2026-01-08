ВИДЕО. Гол и ассист Варди. Кремонезе и Кальяри разошлись миром в Серии A

Кремонезе и Кальяри выдали результативную ничью в матче 19-го тура Серии A.

Поединок на стадионе Giovanni Zini в Кремоне завершился со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева активно начали встречу и уже к 29-й минуте имели преимущество в два мяча. Сначала Деннис Йонсен открыл счет после передачи Джейми Варди. Затем сам Варди удвоил преимущество Кремонезе. Он известен по выступлениям в чемпионском сезоне Лестера в АПЛ.

После перерыва Кальяри прибавил в игре и сумел отыграться. Мишель Адопо сократил отставание на 51-й минуте, а в конце матча Яэль Трепи точным ударом принес гостям ничью (2:2).

Серия A. 19-й тур, 8 января 2026

Кремонезе – Кальяри – 2:2

Голы: Йонсен, 4, Варди, 29 – Адопо, 51, Трепи, 88

Видео голов и обзор матча