Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кремонезе – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Кремонезе
08.01.2026 19:30 - : -
Кальяри
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
08 января 2026, 13:50 | Обновлено 08 января 2026, 13:51
26
0

Кремонезе – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 8 января в 19:30 по Киеву

08 января 2026, 13:50 | Обновлено 08 января 2026, 13:51
26
0
Кремонезе – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Варди

8 января, в рамках очередного тура Серии А, между собой сыграют Кремонезе –Кальяри. Старт матча запланирован на 19:30 по киевскому времени.

Кремонезе

Новичку итальянской элиты непросто, но текущее 13 место выглядит солидно, причем есть запас прочности, ведь отрыв от зоны вылета составляет 9 очков. В последнем туре команда потерпела обидное поражение на выезде от Фиорентины – 0:1, пропустив единственный мяч в компенсированное время.

Кремонезе не побеждает в четырех встречах подряд, за этот раз даже не удалось ни разу забить. Хоть позиция сейчас хорошая, расслабляться точно не стоит, ведь впереди еще половина турнирной дистанции. Травма не позволит выйти на поле Коллоколо.

Кальяри

Сардинцы не могут похвастаться особыми успехами, так как занимают скромное 15 место. Пока рано говорить о борьбе за выживание, так как отрыв от зоны вылета шесть очков. В последнем туре Кальяри проиграл на своем поле одному из лидеров Милану – 0:1, так прервалась короткая серия из двух матчей без поражений.

Предстоящая игра важна в турнирном плане, ведь победа позволит плотно закрепиться в середине турнирной таблицы, а также увеличить отрыв от аутсайдеров. Сардинцы выиграли только две выездные встречи из девяти, но против новичка обязательно надо бороться за три очка.

Не помогут из-за повреждений партнерам Белотти, Феличи и Фолоруншо, под вопросом остаются Дейола и Педро.

Личные встречи

Последний раз соперники пересекались в 2024 году, тогда в Кубке Италии, Кальяри сумел одержать домашнюю победу со счетом 1:0.

Прогноз

Матч далеко с не самой громкой афишей, но для команд это важная игра, к тому же, клубы прямые конкуренты, их разделяет всего три очка. Букмекеры отдают минимальное преимущество Кремонезе, что можно объяснить фактором своей арены. Не думаю, что команды покажут зрелищный футбол, так как не славятся сильной атакой. Я тоже считаю, что у хозяев больше шансов на успех, поэтому я поставлю на их победу с нулевой форой за 1,62.

Прогноз Sport.ua
Кремонезе
8 января 2026 -
19:30
Кальяри
Фора Милана (0) 1.62 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Аль-Наср – Аль-Кадисия. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Атлетико – Реал. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Милан – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Кремонезе Кальяри чемпионат Италии по футболу Серия A прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Футбол | 08 января 2026, 09:02 5
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов

Горняки пытались купить Габриэля Мека

Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
Футбол | 07 января 2026, 14:55 28
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?

По количеству представителей Венесуэла прямо сейчас в УПЛ уступает лишь Бразилии и Грузии…

Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги
Футбол | 07.01.2026, 23:59
Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги
Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги
ФОТО.«Пацаны». Как Брентфорд отреагировал на первый гол Ярмолюка в АПЛ
Футбол | 08.01.2026, 12:59
ФОТО.«Пацаны». Как Брентфорд отреагировал на первый гол Ярмолюка в АПЛ
ФОТО.«Пацаны». Как Брентфорд отреагировал на первый гол Ярмолюка в АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
Футбол | 07.01.2026, 18:27
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
06.01.2026, 08:58 4
Футбол
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 5
Футбол
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
07.01.2026, 21:20
Футбол
Ястремская за один час в Брисбене разгромила финалистку US Open 2021
Ястремская за один час в Брисбене разгромила финалистку US Open 2021
07.01.2026, 04:30 12
Теннис
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
06.01.2026, 10:05 1
Хоккей
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
06.01.2026, 20:54 5
Футбол
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
06.01.2026, 10:29 4
Футбол
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
07.01.2026, 02:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем