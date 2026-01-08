8 января, в рамках очередного тура Серии А, между собой сыграют Кремонезе –Кальяри. Старт матча запланирован на 19:30 по киевскому времени.

Кремонезе

Новичку итальянской элиты непросто, но текущее 13 место выглядит солидно, причем есть запас прочности, ведь отрыв от зоны вылета составляет 9 очков. В последнем туре команда потерпела обидное поражение на выезде от Фиорентины – 0:1, пропустив единственный мяч в компенсированное время.

Кремонезе не побеждает в четырех встречах подряд, за этот раз даже не удалось ни разу забить. Хоть позиция сейчас хорошая, расслабляться точно не стоит, ведь впереди еще половина турнирной дистанции. Травма не позволит выйти на поле Коллоколо.

Кальяри

Сардинцы не могут похвастаться особыми успехами, так как занимают скромное 15 место. Пока рано говорить о борьбе за выживание, так как отрыв от зоны вылета шесть очков. В последнем туре Кальяри проиграл на своем поле одному из лидеров Милану – 0:1, так прервалась короткая серия из двух матчей без поражений.

Предстоящая игра важна в турнирном плане, ведь победа позволит плотно закрепиться в середине турнирной таблицы, а также увеличить отрыв от аутсайдеров. Сардинцы выиграли только две выездные встречи из девяти, но против новичка обязательно надо бороться за три очка.

Не помогут из-за повреждений партнерам Белотти, Феличи и Фолоруншо, под вопросом остаются Дейола и Педро.

Личные встречи

Последний раз соперники пересекались в 2024 году, тогда в Кубке Италии, Кальяри сумел одержать домашнюю победу со счетом 1:0.

Прогноз

Матч далеко с не самой громкой афишей, но для команд это важная игра, к тому же, клубы прямые конкуренты, их разделяет всего три очка. Букмекеры отдают минимальное преимущество Кремонезе, что можно объяснить фактором своей арены. Не думаю, что команды покажут зрелищный футбол, так как не славятся сильной атакой. Я тоже считаю, что у хозяев больше шансов на успех, поэтому я поставлю на их победу с нулевой форой за 1,62.