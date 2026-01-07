Зидан готов возглавить Манчестер Юнайтед, если будут выполнены два условия
У тренера есть четкие условия для работы в большом клубе
После увольнения Рубена Аморима «Манчестер Юнайтед» продолжает поиск нового главного тренера.
Среди возможных кандидатов называют и Зинедина Зидана, который находится без работы с 2021 года. По данным источника, француз согласится возглавить манкунианцев только при двух условиях.
Первое – стабильность в клубе и четкая структура управления. Второе – возможность влиять на формирование состава и гарантии конкурентного уровня игроков. Зидан внимательно оценивает ситуацию на «Олд Траффорд» и не готов работать без реальных рычагов влияния.
