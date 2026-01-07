Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
07 января 2026, 05:02 |
Зидан готов возглавить Манчестер Юнайтед, если будут выполнены два условия

У тренера есть четкие условия для работы в большом клубе

07 января 2026, 05:02
Зидан готов возглавить Манчестер Юнайтед, если будут выполнены два условия
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

После увольнения Рубена Аморима «Манчестер Юнайтед» продолжает поиск нового главного тренера.

Среди возможных кандидатов называют и Зинедина Зидана, который находится без работы с 2021 года. По данным источника, француз согласится возглавить манкунианцев только при двух условиях.

Первое – стабильность в клубе и четкая структура управления. Второе – возможность влиять на формирование состава и гарантии конкурентного уровня игроков. Зидан внимательно оценивает ситуацию на «Олд Траффорд» и не готов работать без реальных рычагов влияния.

Манчестер Юнайтед Зинедин Зидан чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: Sport Bible
