Зидан готов возглавить Манчестер Юнайтед, если будут выполнены два условия

После увольнения Рубена Аморима «Манчестер Юнайтед» продолжает поиск нового главного тренера.

Среди возможных кандидатов называют и Зинедина Зидана, который находится без работы с 2021 года. По данным источника, француз согласится возглавить манкунианцев только при двух условиях.

Первое – стабильность в клубе и четкая структура управления. Второе – возможность влиять на формирование состава и гарантии конкурентного уровня игроков. Зидан внимательно оценивает ситуацию на «Олд Траффорд» и не готов работать без реальных рычагов влияния.