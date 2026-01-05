Зидан может возглавить неожиданный клуб вместо Реала или сборной Франции

Известный французский тренер Зинедин Зидан может возглавить клуб Английской премьер-лиги.

По информации источника, неожиданным вариантом для легендарного француза может стать лондонский «Челси». Сообщается, что руководство «синих» давно считает Зидана идеальным кандидатом для работы с топ-составом и большими амбициями клуба.

В лондонском клубе Зидан может заменить Энцо Мареску, которому клуб указал не дверь.

Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021. Тренер выиграл за это время с «бланкос» три Лиги чемпионов и две Ла Лиги.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.