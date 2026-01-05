Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Зидан может возглавить неожиданный клуб вместо Реала или сборной Франции
Англия
Зидан может возглавить неожиданный клуб вместо Реала или сборной Франции

Француз заинтересовал «Челси»

Зидан может возглавить неожиданный клуб вместо Реала или сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Известный французский тренер Зинедин Зидан может возглавить клуб Английской премьер-лиги.

По информации источника, неожиданным вариантом для легендарного француза может стать лондонский «Челси». Сообщается, что руководство «синих» давно считает Зидана идеальным кандидатом для работы с топ-составом и большими амбициями клуба.

В лондонском клубе Зидан может заменить Энцо Мареску, которому клуб указал не дверь.

Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021. Тренер выиграл за это время с «бланкос» три Лиги чемпионов и две Ла Лиги.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.

Зинедин Зидан Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: PlanetarealMadrid
