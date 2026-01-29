Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Моуриньо отреагировал на фантастический гол Трубина в ворота Реала
Лига чемпионов
Моуриньо отреагировал на фантастический гол Трубина в ворота Реала

Тренер в последний раз так праздновал, когда выиграл Лигу чемпионов!

Жозе Моуриньо

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин стал ключевой фигурой матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Встреча в Лиссабоне завершилась победой португальского клуба со счетом 4:2, а решающий момент наступил в компенсированное время. На 90+8-й минуте после подачи со штрафного в исполнении Фредрика Эурснеса Трубин подключился к атаке и ударом головой поразил дальний угол ворот.

Этот мяч принес «Бенфике» выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Эмоции на скамейке запасных не скрывал и главный тренер лиссабонцев Жозе Моуриньо, который ярко отреагировал на гол украинца – это попало на камеры трансляторов матча.

ВИДЕО. Как Жозе Моуриньо отреагировал на фантастический гол Трубина в ворота Реала

