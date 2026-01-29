Моуриньо отреагировал на фантастический гол Трубина в ворота Реала
Тренер в последний раз так праздновал, когда выиграл Лигу чемпионов!
Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин стал ключевой фигурой матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
Встреча в Лиссабоне завершилась победой португальского клуба со счетом 4:2, а решающий момент наступил в компенсированное время. На 90+8-й минуте после подачи со штрафного в исполнении Фредрика Эурснеса Трубин подключился к атаке и ударом головой поразил дальний угол ворот.
Этот мяч принес «Бенфике» выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Эмоции на скамейке запасных не скрывал и главный тренер лиссабонцев Жозе Моуриньо, который ярко отреагировал на гол украинца – это попало на камеры трансляторов матча.
ВИДЕО. Как Жозе Моуриньо отреагировал на фантастический гол Трубина в ворота Реала
And the moment Mourinho told Benfica goalkeeper Trubin to head up for the last kick of the match.— Sacha Pisani (@Sachk0) January 28, 2026
The rest is history. pic.twitter.com/dCPeJGe8B7
