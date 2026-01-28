Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси попрощался c одним из самых высокооплачиваемых игроков
Англия
28 января 2026, 19:25 | Обновлено 28 января 2026, 19:44
ОФИЦИАЛЬНО. Челси попрощался c одним из самых высокооплачиваемых игроков

Стерлинг покидает лондонскую команду

ОФИЦИАЛЬНО. Челси попрощался c одним из самых высокооплачиваемых игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Клуб АПЛ Челси на официальном сайте объявил о разрыве контракта с атакующим полузащитником Рахимом Стерлингом, который стал свободным агентом.

Игрок выступал за Синих 3,5 года после перехода из Манчестер Сити, однако стать важным исполнителем для Челси не сумел, хотя имел одну из самых высоких зарплат в команде.

В нынешнем сезоне 31-летний игрок, который провел 82 матча за сборную Англии, на поле не выходил.

В составе Челси Стерлинг провел 81 матч и забил 19 голов.

Интересно, что Рахим уже успел сыграть за Ливерпуль, Манчестер Сити, Арсенал и Челси.

