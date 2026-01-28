Манчестер Сити продал перспективного хавбека в клуб АПЛ. Известна сумма

Манчестер Сити договорился о продаже атакующего хавбека Оскара Бобба в Фулхэм. Лондонцы заплатят за 22-летнего норвежского игрока 27 миллионов фунтов.

Кроме того, у манчестерцев есть право обратного выкупа Бобба и 20% от следующей продажи.

В нынешнем сезоне футболист провел 15 матчей и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что сам Оскар попросил тренера Жузепа Гвардиолу отпустить его в поисках игровой практики перед ЧМ-2026.