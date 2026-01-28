Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити продал перспективного хавбека в клуб АПЛ. Известна сумма
Англия
28 января 2026, 19:38 | Обновлено 28 января 2026, 19:40
473
1

Манчестер Сити продал перспективного хавбека в клуб АПЛ. Известна сумма

Бобб переходит в Фулхэм

28 января 2026, 19:38 | Обновлено 28 января 2026, 19:40
473
1 Comments
Манчестер Сити продал перспективного хавбека в клуб АПЛ. Известна сумма
Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар Бобб

Манчестер Сити договорился о продаже атакующего хавбека Оскара Бобба в Фулхэм. Лондонцы заплатят за 22-летнего норвежского игрока 27 миллионов фунтов.

Кроме того, у манчестерцев есть право обратного выкупа Бобба и 20% от следующей продажи.

В нынешнем сезоне футболист провел 15 матчей и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что сам Оскар попросил тренера Жузепа Гвардиолу отпустить его в поисках игровой практики перед ЧМ-2026.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Челси попрощался c одним из самых высокооплачиваемых игроков
Бавария не может договориться с лидером. Он уйдет в АПЛ
Клубы из четырех стран нацелились на украинского футболиста Динамо
Оскар Бобб Манчестер Сити Фулхэм трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Польше отреагировали на скандал, о котором сообщили Рух и ЛНЗ
Футбол | 28 января 2026, 15:11 8
В Польше отреагировали на скандал, о котором сообщили Рух и ЛНЗ
В Польше отреагировали на скандал, о котором сообщили Рух и ЛНЗ

Давид Ковальский прокомментировал поведение представителей польского Ракува

Зинченко готов покинуть Арсенал и пойти на жертвы ради сборной Украины
Футбол | 28 января 2026, 19:11 0
Зинченко готов покинуть Арсенал и пойти на жертвы ради сборной Украины
Зинченко готов покинуть Арсенал и пойти на жертвы ради сборной Украины

Защитник снизит зарплату, чтобы иметь игровую практику перед играми «сине-желтых»

Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Футзал | 28.01.2026, 00:01
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
Теннис | 28.01.2026, 09:01
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Теннис | 28.01.2026, 09:10
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Зінченко номер 2 - у того теж майже така статистика і майже така неадекватна ціна.
Ответить
0
Популярные новости
Миссия для Свитолиной. Определена первая пара 1/2 финала Aus Open у женщин
Миссия для Свитолиной. Определена первая пара 1/2 финала Aus Open у женщин
27.01.2026, 12:36 7
Теннис
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
26.01.2026, 23:40 2
Футзал
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
27.01.2026, 10:53
Футбол
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 116
Теннис
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
28.01.2026, 09:22 17
Футбол
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
27.01.2026, 10:35
Футбол
Стала известна первая пара 1/2 финала Australian Open 2026 у мужчин
Стала известна первая пара 1/2 финала Australian Open 2026 у мужчин
27.01.2026, 14:59
Теннис
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем