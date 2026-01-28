Англия28 января 2026, 19:38 | Обновлено 28 января 2026, 19:40
473
1
Манчестер Сити продал перспективного хавбека в клуб АПЛ. Известна сумма
Бобб переходит в Фулхэм
Манчестер Сити договорился о продаже атакующего хавбека Оскара Бобба в Фулхэм. Лондонцы заплатят за 22-летнего норвежского игрока 27 миллионов фунтов.
Кроме того, у манчестерцев есть право обратного выкупа Бобба и 20% от следующей продажи.
В нынешнем сезоне футболист провел 15 матчей и сделал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что сам Оскар попросил тренера Жузепа Гвардиолу отпустить его в поисках игровой практики перед ЧМ-2026.
Зінченко номер 2 - у того теж майже така статистика і майже така неадекватна ціна.
