Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Музетти объяснил, почему снялся с четвертьфинала Aus Open против Джоковича
Australian Open
28 января 2026, 20:45 | Обновлено 28 января 2026, 21:08
637
0

Музетти объяснил, почему снялся с четвертьфинала Aus Open против Джоковича

Лоренцо провел пресс-конференцию после матча с Новаком

28 января 2026, 20:45 | Обновлено 28 января 2026, 21:08
637
0
Музетти объяснил, почему снялся с четвертьфинала Aus Open против Джоковича
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти провел пресс-конференцию после матча 1/4 финала Australian Open 2026 против Новака Джоковича, в котором он вел 2:0 по сетам и снялся из-за травмы бедра:

– Неудача, Лоренцо. Когда ты почувствовал, что что-то не так, и что уже сказали врачи?

– Ну да. Я почувствовал это в начале второго сета. Я ощутил что-то странное в правой ноге. Я продолжил играть, потому что играл действительно очень-очень хорошо, но чувствовал, что боль усиливается и проблема никуда не уходит. А когда был взят медицинский тайм-аут, и я три минуты сидел, а потом снова начал играть, я почувствовал еще сильнее, и уровень боли становился все выше и выше. Так что особо нечего сказать.

– За последние годы у тебя было несколько травм, и ты несколько раз снимался на турнирах «Большого шлема». Насколько это вообще тревожит и есть ли понимание, почему это происходит?

– Нет. Мы сделали все обследования и тесты перед началом сезона, чтобы попытаться предотвратить такие травмы, и, скажем так, ничего не выявили. Так что у меня, честно, нет слов, чтобы описать, как я себя сейчас чувствую и насколько тяжела для меня эта травма в данный момент.

– Есть ли понимание, что именно повреждено в ноге, и можно ли было что-то сделать по ходу матча – зафиксировать, затейпировать?

– Затейпировать было невозможно, потому что это слишком высоко. Я лично чувствую, что знаю свое тело, и я довольно уверен, что это разрыв, к сожалению. Я не врач, но это где-то там – не знаю, приводящая мышца или что-то еще. Конечно, я пройду все обследования, когда вернусь домой, и обязательно вас проинформирую.

– У тебя уже были подобные тяжелые моменты. Это самый сложный из них с учетом того, как хорошо ты играл и против кого?

– Да, определенно. Честно говоря, я никогда не мог представить себе чувство, когда ты ведешь 2:0 по сетам против Новака, играешь так, контролируешь матч и при этом вынужден сняться. Это то, чего я никогда не мог себе представить. Конечно, это очень больно.

– Похоже ли это на травму, которую ты получил против Карлоса на «Ролан Гаррос» в прошлом году, или это другое?

– Нет, это та же нога, правая, но я не чувствую, что это в том же месте. Сейчас трудно сказать, потому что мне нужно будет все тщательно проверить, разобраться, что именно это такое, и уже думать о процессе реабилитации и восстановления.

– Ты заметил, что Новак брал медицинский тайм-аут из-за мозолей примерно в то же время, когда у тебя начались проблемы?

– Нет. Я видел, что он взял медицинский тайм-аут, но я вообще не переживал за него.

– Сколько геймов или розыгрышей прошло, прежде чем ты понял, что больше не можешь продолжать?

– Честно, я почти весь второй сет играл в таком состоянии. Я мог играть, потому что подача мне очень помогала, и я старался немного давить с задней линии. Я хорошо чувствовал мяч сегодня, поэтому как-то держался и старался не обращать внимания на боль. Но потом, как я уже сказал в первом вопросе, когда я сел на три минуты и дольше находился в одной позиции, боль сразу начала усиливаться. Потом, особенно когда я бил форхенд в открытой стойке, я почувствовал, что не могу вернуться в центр корта. После этого я уже не мог нормально играть. К сожалению, не было ни смысла, ни возможности что-то затейпировать или сделать, чтобы продолжить матч.

По теме:
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Джоковича затроллили, назвав догоняющим за Алькарасом и Синнером
Свентек пояснила, почему вылетела с Australian Open 2026
Лоренцо Музетти Новак Джокович пресс-конференция травма травма бедра Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Футзал | 28 января 2026, 00:01 0
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах

27 января состоялось два матча группы D

Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Теннис | 28 января 2026, 18:13 11
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open

Поединок состоится 29 января и начнется ориентировочно в 10:30 по Киеву

Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Футбол | 28.01.2026, 01:55
Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
ФОТО. «Вы это серьезно?» Шовковский возмутился обслуживанием в ПриватБанке
Футбол | 27.01.2026, 21:40
ФОТО. «Вы это серьезно?» Шовковский возмутился обслуживанием в ПриватБанке
ФОТО. «Вы это серьезно?» Шовковский возмутился обслуживанием в ПриватБанке
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.01–01.02
Теннис | 28.01.2026, 18:36
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.01–01.02
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.01–01.02
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
27.01.2026, 10:35
Футбол
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
27.01.2026, 07:45 1
Бокс
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
26.01.2026, 23:40 2
Футзал
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 116
Теннис
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 67
Футбол
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
27.01.2026, 04:55 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
28.01.2026, 15:35 7
Бокс
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
28.01.2026, 09:22 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем