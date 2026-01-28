Музетти объяснил, почему снялся с четвертьфинала Aus Open против Джоковича

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти провел пресс-конференцию после матча 1/4 финала Australian Open 2026 против Новака Джоковича, в котором он вел 2:0 по сетам и снялся из-за травмы бедра:

– Неудача, Лоренцо. Когда ты почувствовал, что что-то не так, и что уже сказали врачи?

– Ну да. Я почувствовал это в начале второго сета. Я ощутил что-то странное в правой ноге. Я продолжил играть, потому что играл действительно очень-очень хорошо, но чувствовал, что боль усиливается и проблема никуда не уходит. А когда был взят медицинский тайм-аут, и я три минуты сидел, а потом снова начал играть, я почувствовал еще сильнее, и уровень боли становился все выше и выше. Так что особо нечего сказать.

– За последние годы у тебя было несколько травм, и ты несколько раз снимался на турнирах «Большого шлема». Насколько это вообще тревожит и есть ли понимание, почему это происходит?

– Нет. Мы сделали все обследования и тесты перед началом сезона, чтобы попытаться предотвратить такие травмы, и, скажем так, ничего не выявили. Так что у меня, честно, нет слов, чтобы описать, как я себя сейчас чувствую и насколько тяжела для меня эта травма в данный момент.

– Есть ли понимание, что именно повреждено в ноге, и можно ли было что-то сделать по ходу матча – зафиксировать, затейпировать?

– Затейпировать было невозможно, потому что это слишком высоко. Я лично чувствую, что знаю свое тело, и я довольно уверен, что это разрыв, к сожалению. Я не врач, но это где-то там – не знаю, приводящая мышца или что-то еще. Конечно, я пройду все обследования, когда вернусь домой, и обязательно вас проинформирую.

– У тебя уже были подобные тяжелые моменты. Это самый сложный из них с учетом того, как хорошо ты играл и против кого?

– Да, определенно. Честно говоря, я никогда не мог представить себе чувство, когда ты ведешь 2:0 по сетам против Новака, играешь так, контролируешь матч и при этом вынужден сняться. Это то, чего я никогда не мог себе представить. Конечно, это очень больно.

– Похоже ли это на травму, которую ты получил против Карлоса на «Ролан Гаррос» в прошлом году, или это другое?

– Нет, это та же нога, правая, но я не чувствую, что это в том же месте. Сейчас трудно сказать, потому что мне нужно будет все тщательно проверить, разобраться, что именно это такое, и уже думать о процессе реабилитации и восстановления.

– Ты заметил, что Новак брал медицинский тайм-аут из-за мозолей примерно в то же время, когда у тебя начались проблемы?

– Нет. Я видел, что он взял медицинский тайм-аут, но я вообще не переживал за него.

– Сколько геймов или розыгрышей прошло, прежде чем ты понял, что больше не можешь продолжать?

– Честно, я почти весь второй сет играл в таком состоянии. Я мог играть, потому что подача мне очень помогала, и я старался немного давить с задней линии. Я хорошо чувствовал мяч сегодня, поэтому как-то держался и старался не обращать внимания на боль. Но потом, как я уже сказал в первом вопросе, когда я сел на три минуты и дольше находился в одной позиции, боль сразу начала усиливаться. Потом, особенно когда я бил форхенд в открытой стойке, я почувствовал, что не могу вернуться в центр корта. После этого я уже не мог нормально играть. К сожалению, не было ни смысла, ни возможности что-то затейпировать или сделать, чтобы продолжить матч.