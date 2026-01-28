Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Кайрат сумел шокировать Арсенал на Эмирейтс в матче Лиги чемпионов
Лига чемпионов
28 января 2026, 22:17 |
Клуб из Казахстана забил в Лондоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоржинью

В Лондоне на «Эмирейтс» проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между «Арсеналом» и «Кайратом».

На 2-й минуте казахстанцы открыли счет – забил Виктор Дьокереш. Уже на 7-й минуте Жоржинью реализовал пенальти и сравнял счет – 1:1.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ

На данный момент «Арсенал» с 21 очком лидирует в общей таблице Лиги чемпионов и уже обеспечил себе выход в 1/8 финала. «Кайрат» с одним очком замкнет турнирную таблицу и после этой игры покинет турнир.

Виктор Дьекереш Кайрат Алматы Лига чемпионов Арсенал Лондон
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
