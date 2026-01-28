В Лондоне на «Эмирейтс» проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между «Арсеналом» и «Кайратом».

На 2-й минуте казахстанцы открыли счет – забил Виктор Дьокереш. Уже на 7-й минуте Жоржинью реализовал пенальти и сравнял счет – 1:1.

На данный момент «Арсенал» с 21 очком лидирует в общей таблице Лиги чемпионов и уже обеспечил себе выход в 1/8 финала. «Кайрат» с одним очком замкнет турнирную таблицу и после этой игры покинет турнир.

ВИДЕО. Кайрат сумел шокировать Арсенал на Эмирейтс в матче Лиги чемпионов