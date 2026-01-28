В Англии нашли украинца, который похож на Забарного. Цена вопроса – 40 млн

«Борнмут» не снижает активности в переговорах по защитнику «Трабзонспора» Арсению Батагову.

В то же время турецкий клуб занимает жесткую позицию и оценивает своего футболиста как минимум в 35-40 миллионов евро. Ранее «Трабзонспор» отклонил предложения «Бенфики», «Лацио» и «Ноттингем Форест».

В Англии отмечают сильные стороны Батагова – игру с мячом, хладнокровие и качественный пас, сравнивая его с Ильей Забарным. Вместе с тем под сомнение ставится готовность 23-летнего украинца к физическим требованиям Премьер-лиги.

«Борнмут» считает Батагова ключевым кандидатом для усиления обороны после продажи Забарного и Хейсена и продолжает переговоры по трансферу.