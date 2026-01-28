Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Англии нашли украинца, который похож на Забарного. Цена вопроса – 40 млн
Турция
28 января 2026, 22:11 |
1604
0

В Англии нашли украинца, который похож на Забарного. Цена вопроса – 40 млн

«Борнмут» продолжает следить за Батаговым

28 января 2026, 22:11 |
1604
0
В Англии нашли украинца, который похож на Забарного. Цена вопроса – 40 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

«Борнмут» не снижает активности в переговорах по защитнику «Трабзонспора» Арсению Батагову.

В то же время турецкий клуб занимает жесткую позицию и оценивает своего футболиста как минимум в 35-40 миллионов евро. Ранее «Трабзонспор» отклонил предложения «Бенфики», «Лацио» и «Ноттингем Форест».

В Англии отмечают сильные стороны Батагова – игру с мячом, хладнокровие и качественный пас, сравнивая его с Ильей Забарным. Вместе с тем под сомнение ставится готовность 23-летнего украинца к физическим требованиям Премьер-лиги.

«Борнмут» считает Батагова ключевым кандидатом для усиления обороны после продажи Забарного и Хейсена и продолжает переговоры по трансферу.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал экс-игрока Шахтера с европейским опытом
ОФИЦИАЛЬНО. Челси попрощался c одним из самых высокооплачиваемых игроков
Манчестер Сити продал перспективного хавбека в клуб АПЛ. Известна сумма
Арсений Батагов трансферы АПЛ трансферы Трабзонспор Борнмут
Дмитрий Олийченко Источник
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Футбол | 28 января 2026, 09:22 17
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта

Сумма трансфера может составить до 20 миллионов евро

Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Бокс | 28 января 2026, 06:02 6
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»

Британец вспомнил бой против украинца

Спортивный юрист оценил перспективы Александра Усика в составе Полесья
Футбол | 28.01.2026, 21:33
Спортивный юрист оценил перспективы Александра Усика в составе Полесья
Спортивный юрист оценил перспективы Александра Усика в составе Полесья
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Теннис | 28.01.2026, 22:13
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
В Польше отреагировали на скандал, о котором сообщили Рух и ЛНЗ
Футбол | 28.01.2026, 15:11
В Польше отреагировали на скандал, о котором сообщили Рух и ЛНЗ
В Польше отреагировали на скандал, о котором сообщили Рух и ЛНЗ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
28.01.2026, 09:01 2
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
28.01.2026, 15:35 7
Бокс
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
27.01.2026, 08:42 6
Футбол
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
28.01.2026, 08:45 3
Футбол
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
27.01.2026, 10:35
Футбол
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 67
Футбол
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
28.01.2026, 09:10 14
Теннис
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
27.01.2026, 08:12 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем