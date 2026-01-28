Свентек пояснила, почему вылетела с Australian Open 2026

Вторая ракетка мира Ига Свентек провела пресс-конференцию после поражение Елене Рыбакиной в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии 2026:

– Можете дать общий комментарий по матчу и по игре Елены сегодня?

– Да, конечно. Я не довольна результатом. Матч был очень интенсивным, первый сет получился плотным, разницу сделали буквально несколько очков. Во втором сете она определенно улучшила подачу, стала больше рисковать, и стало намного сложнее.

– Какой главный урок вы вынесли из этого Australian Open?

– Честно говоря, я знаю, что мне нужно улучшить. Это примерно те же вещи, о которых я думала еще до турнира. Так что никакого прорывного урока нет. Я просто продолжу делать свою работу и надеюсь, что на следующем турнире смогу лучше реализовать то, что хотела сделать со своей игрой.

– Это была больше стратегическая проблема или техническая? Подача? Вы уходите с ощущением, что нужно играть совсем по-другому или просто что-то изменить технически?

– Определенно я подавала не так хорошо, как, например, в Цинциннати против Елены. Подача была обычной и иногда могла дать мне больше. В первом сете, как я сказала, все решили пару очков. Мне казалось, что она давала мне шансы на своей подаче, иногда я ими пользовалась, иногда нет – например, при 30:30 я ошибалась на приеме, хотя хотела агрессивно принять вторую подачу. Иногда ошибки неизбежны, но если хочешь сделать брейк, нужно реализовывать такие моменты. Во втором сете ее темп стал еще выше, она была точнее. Возможно, я немного сбросила интенсивность в начале. Но у меня есть вещи, над которыми я хочу работать, и на этих быстрых кортах мне никогда не было идеально комфортно. Так что я попробую снова в следующий раз.

– Во втором сете Елена усилила подачу. Насколько это усложняло ситуацию, когда казалось, что вы в гейме, а она вдруг подает эйс?

– Это ее игра. Я не была удивлена. Я уже ощущала это, играя против нее раньше. Нужно концентрироваться на себе и на своих геймах на подаче. Но моя подача сегодня была не лучшей, поэтому было сложно удерживать равный счет во втором сете.

– Вы несколько раз сказали, что знаете, над чем работать. Можете уточнить?

– Это технические вещи, и мне сложно менять их плавно. Я вижу, как Карлос, например, меняет подачу каждый год, а у меня даже небольшие изменения занимают гораздо больше времени. Есть элементы подачи, которые я хочу изменить. Я уже меняла их в предсезонке, но потом начинаются матчи, и нет времени думать о деталях. Во время игры не хочется об этом думать, и ты возвращаешься к старым шаблонам. Так что я сосредоточусь на этом и посмотрю, как пойдет дальше, потому что я точно могу улучшить игру и буду работать над этим в ближайшие недели и месяцы.

– Соболенко говорила, что готова пропускать турниры категории WTA 1000 ради отдыха или работы. Как вы к этому относитесь?

– Я не чувствую, что это возможно в такие короткие промежутки между турнирами. В прошлом году мне было сложно принимать такие решения, но в этом году я пытаюсь изменить подход. Думаю, мы точно будем пропускать некоторые турниры WTA 1000. Я никогда раньше не была в такой ситуации, не знаю, каким будет результат, но считаю, что это необходимо. Если хочешь улучшать игру, а не просто оставаться на том же уровне и готовиться к каждому турниру, нужно время, а календарь этого не учитывает.

– Вы играли ночные матчи, а сегодня вышли первым запуском. Насколько сложно было адаптироваться?

– Мне нравятся дневные условия, так что для меня это было скорее плюсом. Но дневной ритм сильно отличался. С Сиднея я ложилась спать около часа ночи и вставала в 10:30. Сегодня пришлось перестраиваться, но это не проблема. У меня есть способы адаптации, и сегодня я была полностью готова. Это не сыграло роли.

– По сравнению с прошлым годом, когда вы проиграли в полуфинале Мэдисон, как вы оцениваете свое состояние сейчас?

– В прошлом году я играла немного лучше. Но до матча с Мэдисон я не играла против плоских мощных игроков, и первая такая встреча закончилась поражением. Мы были близки. В прошлом году это были новые отношения с Вимом [Фиссет], мы изменили некоторые вещи, и для меня это был своего рода момент озарения. В этом году мы не успели полностью закрепить изменения, запланированные в предсезонке, и мне пришлось работать над ними уже по ходу турнира. Я сыграла чуть хуже, но не думаю, что это было решающим. Оба турнира все равно хорошие. Выигрывать «Шлемы» очень сложно. Я попробую снова, и, надеюсь, с опытом и еще одним годом практики смогу начать следующий турнир или следующий Australian Open с большим набором навыков или вариативности, которые мне не удалось полностью отработать в этом году.