Есть Сафонов, где Забарный? Составы ПСЖ и Ньюкасла на матч Лиги чемпионов

В среду, 28 января, состоится матч восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся французский ПСЖ и английский «Ньюкасл».

Команды сыграют на стадионе «Parc des Princes» в Париже. Стартовый свисток главного арбитра Славко Винчича прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Наставники команд – Луис Энрике и Эдди Хау – определились со стартовыми составами на этот поединок. Защитник сборной Украины Илья Забарный остался на скамейке запасных.

Вратарь Матвей Сафонов выйдет на поле с первых минут после того, как пропустил из-за травмы семь предыдущих матчей.

ПСЖ и «Ньюкасл» имеют в своем активе по 13 баллов и разместились на шестой и седьмой позиции соответственно. Парижский клуб находится выше, чем соперник из-за лучшей разницы мячей.

Стартовые составы ПСЖ и Ньюкасла на матч Лиги чемпионов: