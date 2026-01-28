ВИДЕО. Холанд забил впервые за последние шесть игр. Не повезло Галатасараю
В первом тайме «Манчестер Сити» забил еще раз – Шерки увеличил преимущество «горожан»
Английский «Манчестер Сити» и турецкий «Галатасарай» встретились в среду, 28 января, в матче восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов.
Местом проведения поединка стал стадион «Etihad Stadium» в Манчестере. Свисток главного арбитра Алехандро Эрнандеса прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Турецкий клуб пропустил гол уже на 11-й минуте встречи – норвежский форвард Эрлинг Холанд подхватил мяч в ходе одной из атак, протащил его к линии штрафной площади и хладнокровно перебросил вратаря.
Эрлинг забил впервые за последние шесть матчей. До встречи с «Галатасараем» нападающий «горожан» забивал 7 января в ворота «Брайтона» в игре чемпионата Англии.
Гости пытались пробиться к воротам Доннарумы, но в итоге пропустили второй раз. Раян Шерки огорчил голкипера соперника мощным ударом в нижний левый угол ворот. 2:0!
