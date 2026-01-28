24-грузинский вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия получил травму в матче восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26 против английского Ньюкасла.

Кварацхелия вывернул лодыжку и не сумел продолжить поединок. На 23-й минуте наставник парижан Луис Энрике заменил Хвичу на Дезире Дуэ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кварацхелию вывели с поля под руки врачи. Пока что неизвестна серьезность травмы грузина.

ПСЖ переигрывает Ньюкасл 1:0 благодаря голу Витиньи на восьмой минуте.

Парижане и сороки стартовали 28 января в 22:00 по Киеву на Парк-де-Пренс. Украинский защитник хозяев Илья Забарный остался в резерве.

ФОТО. Звездный вингер ПСЖ вывихнул лодыжку в матче ЛЧ против Ньюкасла

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine