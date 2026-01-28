ФОТО. Звездный вингер ПСЖ вывихнул лодыжку в матче ЛЧ против Ньюкасла
Хвича получил травму и покинул поле на 23-й минуте, грузина заменил Дезире Дуэ
24-грузинский вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия получил травму в матче восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26 против английского Ньюкасла.
Кварацхелия вывернул лодыжку и не сумел продолжить поединок. На 23-й минуте наставник парижан Луис Энрике заменил Хвичу на Дезире Дуэ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Кварацхелию вывели с поля под руки врачи. Пока что неизвестна серьезность травмы грузина.
ПСЖ переигрывает Ньюкасл 1:0 благодаря голу Витиньи на восьмой минуте.
Парижане и сороки стартовали 28 января в 22:00 по Киеву на Парк-де-Пренс. Украинский защитник хозяев Илья Забарный остался в резерве.
ФОТО. Звездный вингер ПСЖ вывихнул лодыжку в матче ЛЧ против Ньюкасла
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Давид Ковальский прокомментировал поведение представителей польского Ракува
Сумма трансфера может составить до 20 миллионов евро