Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Холанд забил впервые за шесть игр, Манчестер Сити переиграл Галатасарай
Лига Чемпионов
Манчестер Сити
28.01.2026 22:00 – FT 2 : 0
Галатасарай
Лига чемпионов
28 января 2026, 23:58 |
86
0

Подопечные Пепа Гвардиолы одержали уверенную победу на родном «Этихаде»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В среду, 28 января, состоялся матч восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретились английский «Манчестер Сити» и турецкий «Галатасарай». Подопечные Пепа Гвардиолы одолели соперника со счетом 2:0.

Турецкий клуб пропустил гол уже на 11-й минуте встречи – норвежский форвард Эрлинг Холанд подхватил мяч в ходе одной из атак, протащил его к линии штрафной площади и хладнокровно перебросил вратаря.

Эрлинг забил впервые за последние шесть матчей. До встречи с «Галатасараем» нападающий «горожан» забивал 7 января в ворота «Брайтона» в игре чемпионата Англии.

Гости пытались пробиться к воротам Доннарумы, но в итоге пропустили второй раз. Раян Шерки огорчил голкипера соперника мощным ударом в нижний левый угол ворот. 2:0!

«Манчестер Сити» попал в топ-8 и завоевал путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов, «Галатасарай» продолжит свою борьбу в раунде плей-офф.

Лига чемпионов, 8-й тур. 28 января

Манчестер Сити (Англия) Галатасарай (Турция) 2:0

Голы: Холанд, 11, Шерки, 29

Фотогалерея:

По теме:
Трубин стал первым голкипером в истории еврокубков, забившим гол Реалу
Трубин – пятый голкипер в истории с голом в ЛЧ. Кто забивал до украинца?
Трубин вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. Впервые за 70 лет!
Лига чемпионов Манчестер Сити Галатасарай
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
