Холанд забил впервые за шесть игр, Манчестер Сити переиграл Галатасарай

В среду, 28 января, состоялся матч восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретились английский «Манчестер Сити» и турецкий «Галатасарай». Подопечные Пепа Гвардиолы одолели соперника со счетом 2:0.

Турецкий клуб пропустил гол уже на 11-й минуте встречи – норвежский форвард Эрлинг Холанд подхватил мяч в ходе одной из атак, протащил его к линии штрафной площади и хладнокровно перебросил вратаря.

Эрлинг забил впервые за последние шесть матчей. До встречи с «Галатасараем» нападающий «горожан» забивал 7 января в ворота «Брайтона» в игре чемпионата Англии.

Гости пытались пробиться к воротам Доннарумы, но в итоге пропустили второй раз. Раян Шерки огорчил голкипера соперника мощным ударом в нижний левый угол ворот. 2:0!

«Манчестер Сити» попал в топ-8 и завоевал путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов, «Галатасарай» продолжит свою борьбу в раунде плей-офф.

Лига чемпионов, 8-й тур. 28 января

Манчестер Сити (Англия) – Галатасарай (Турция) – 2:0

Голы: Холанд, 11, Шерки, 29

