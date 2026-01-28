Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два украинца выйдут с первых минут матча Лиги чемпионов Бенфика – Реал
Лига чемпионов
28 января 2026, 21:01 | Обновлено 28 января 2026, 21:08
255
0

Два украинца выйдут с первых минут матча Лиги чемпионов Бенфика – Реал

Судаков и Трубин попали в старт орлов, Лунин остался в резерве королевского клуба

28 января 2026, 21:01 | Обновлено 28 января 2026, 21:08
255
0
Два украинца выйдут с первых минут матча Лиги чемпионов Бенфика – Реал
Коллаж Sport.ua

Украинские футболисты лиссабонской Бенфики – Анатолий Трубин (голкипер) и Георгий Судаков (хавбек) – попали в стартовый состав команды на матч последнего, восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26 против мадридского Реала.

Представитель Украины в системе королевского клуба – Андрей Лунин – остался в резерве на этот поединок. Ворота сливочных будет защищать бельгиец Тибо Куртуа.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Жозе Моуриньо в атаке Бенфики выпустил одного центрального форварда – Вангелиса Павлидиса. У подопечных Альваро Арбелоа в атаке сыграют Винисиус Жуниор, Франк Мастантуоно и Килиан Мбаппе.

Бенфика в таблице еврокубка располагается на 29-м месте с 6 очками. У Реала 15 баллов и третья позиция.

Бенфика и Реал начнут очное противостояние 28 января на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне в 22:00 по Киеву.

Стартовые составы на матч Бенфика – Реал

По теме:
Сыграет ли Кащук на Энфилде? Составы на матч Ливерпуль – Карабах
Трубин станет 15-м украинцем с 40+ матчами в ЛЧ. Кто сыграл больше?
Бенфика – Реал. Судаков и Трубин – в старте. Смотреть онлайн. LIVE
стартовые составы Жозе Моуриньо Альваро Арбелоа Бенфика Реал Мадрид Бенфика - Реал Лига чемпионов Георгий Судаков Анатолий Трубин Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футбол | 28 января 2026, 08:45 3
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины

Топалов будет играть в «Актобе», куда перешел Ордец

Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Футбол | 28 января 2026, 18:28 39
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям

Обыграйте редакцию и претендуйте на Airpods! Учавствуйте в конкурсе и забирайте фрибеты

Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Теннис | 28.01.2026, 09:10
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Клубы из четырех стран нацелились на украинского футболиста Динамо
Футбол | 28.01.2026, 18:47
Клубы из четырех стран нацелились на украинского футболиста Динамо
Клубы из четырех стран нацелились на украинского футболиста Динамо
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
Теннис | 28.01.2026, 09:01
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
26.01.2026, 23:40 2
Футзал
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
27.01.2026, 04:55 3
Футбол
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
28.01.2026, 00:01
Футзал
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
28.01.2026, 09:22 17
Футбол
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
27.01.2026, 05:55
Теннис
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
27.01.2026, 07:45 1
Бокс
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
27.01.2026, 10:35
Футбол
Динамо закрыло вопрос с усилением вратарской позиции
Динамо закрыло вопрос с усилением вратарской позиции
27.01.2026, 14:22 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем