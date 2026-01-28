Два украинца выйдут с первых минут матча Лиги чемпионов Бенфика – Реал

Украинские футболисты лиссабонской Бенфики – Анатолий Трубин (голкипер) и Георгий Судаков (хавбек) – попали в стартовый состав команды на матч последнего, восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26 против мадридского Реала.

Представитель Украины в системе королевского клуба – Андрей Лунин – остался в резерве на этот поединок. Ворота сливочных будет защищать бельгиец Тибо Куртуа.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Жозе Моуриньо в атаке Бенфики выпустил одного центрального форварда – Вангелиса Павлидиса. У подопечных Альваро Арбелоа в атаке сыграют Винисиус Жуниор, Франк Мастантуоно и Килиан Мбаппе.

Бенфика в таблице еврокубка располагается на 29-м месте с 6 очками. У Реала 15 баллов и третья позиция.

Бенфика и Реал начнут очное противостояние 28 января на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне в 22:00 по Киеву.

Стартовые составы на матч Бенфика – Реал