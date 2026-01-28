Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
28 января 2026, 21:47 | Обновлено 28 января 2026, 21:52
369
0

Элина Свитолина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Australian Open 2026 29 января в 10:30

28 января 2026, 21:47 | Обновлено 28 января 2026, 21:52
369
0
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

29 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 12) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В полуфинале украинка сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе. Поединок начнется ориентировочно в 10:30 по Киеву на Rod Laver Arena.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет седьмое очное противостояние. На счету Элины пока что одна победа.

В финале победительница поединка встретится либо с Джессикой Пегулой, либо с Еленой Рыбакиной.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Джессика Пегула – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Джессика Пегула – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина Арина Соболенко смотреть онлайн Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
Бокс | 28 января 2026, 15:35 7
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином

Соперником будет Махмудов

Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Теннис | 28 января 2026, 09:10 14
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам

Лоренцо снялся в третьей партии из-за боли в бедре и пропустил Новака дальше

Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Футбол | 28.01.2026, 01:55
Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Биатлон | 28.01.2026, 16:57
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.01–01.02
Теннис | 28.01.2026, 18:36
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.01–01.02
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.01–01.02
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
27.01.2026, 07:45 1
Бокс
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
27.01.2026, 06:42 24
Футбол
Миссия для Свитолиной. Определена первая пара 1/2 финала Aus Open у женщин
Миссия для Свитолиной. Определена первая пара 1/2 финала Aus Open у женщин
27.01.2026, 12:36 7
Теннис
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
26.01.2026, 23:40 2
Футзал
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 116
Теннис
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
26.01.2026, 18:24 2
Футбол
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 3
Футбол
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
27.01.2026, 08:42 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем