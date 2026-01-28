Элина Свитолина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Australian Open 2026 29 января в 10:30
29 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 12) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.
В полуфинале украинка сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе. Поединок начнется ориентировочно в 10:30 по Киеву на Rod Laver Arena.
Это будет седьмое очное противостояние. На счету Элины пока что одна победа.
В финале победительница поединка встретится либо с Джессикой Пегулой, либо с Еленой Рыбакиной.
