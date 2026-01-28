Итальянский «Наполи» и английский «Челси» встретились в среду, 28 января, в матче восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов.

Местом проведения поединка стал стадион «Stadio Diego Armando Maradona» в Неаполе. Свисток главного арбитра Клемана Тюрпена прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Неаполитанский клуб сумел выйти вперед, несмотря на то, что пропустил первым. Расмус Хойлунд получил пас от Матиаса Оливейры и сделал счет 2:1 в пользу команды Антонио Конте.

Уругвайский защитник записал на свой вторую результативную передачу за первые 45 минут.

ВИДЕО. Челси пропустил второй раз. Хойлунд сделал счет 2:1 в пользу Наполи