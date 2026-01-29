Лига чемпионов29 января 2026, 00:11 | Обновлено 29 января 2026, 00:15
Де Дзерби мимо плей-офф: Марсель разгромно уступил Брюгге
Бельгийский клуб разгромил своего соперника из Франции
«Брюгге» разгромил «Марсель» в матче Лиги чемпионов.
Поеинок восьмого тура основного раунда принял стадион «Ян Брейдел».
Бельгийская команда не оставила шансов своему сопернику – 3:0. 10 очков хозяева поля хватило для выхода в плей-офф, а «Марселю» же очень не повезло – 25-е место и вылет из главного еврокубка.
Лига чемпионов. Основной раунд. 8-й тур
Брюгге – Марсель – 3:0
Голы: Диакон, 4, Вермант, 11, Станкович, 79
Фото матча:
