Де Дзерби мимо плей-офф: Марсель разгромно уступил Брюгге

«Брюгге» разгромил «Марсель» в матче Лиги чемпионов.

Поеинок восьмого тура основного раунда принял стадион «Ян Брейдел».

Бельгийская команда не оставила шансов своему сопернику – 3:0. 10 очков хозяева поля хватило для выхода в плей-офф, а «Марселю» же очень не повезло – 25-е место и вылет из главного еврокубка.

Лига чемпионов. Основной раунд. 8-й тур

Брюгге – Марсель – 3:0

Голы: Диакон, 4, Вермант, 11, Станкович, 79

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.