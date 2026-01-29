Камбэк и пять голов. Атлетик потерял домашнюю победу и оставил ЛЧ
«Спортинг» разрушил надежды басков
28 января «Спортинг» спасся от поражения в матче против «Атлетика» Бильбао в заключительном туре Лиги чемпионов.
Первый тайм на арене «Эстадио Сан-Мамес» в Бильбао завершился в пользу хозяев со счетом 2:1.
Пока «Атлетик» пытался удержать положительный результат, «львы» перевернули ход игры после перерыва.
Гости из Португалии сначала сравняли счет, а затем в компенсированное время вырвали сверхважную победу – 3:2.
Благодаря успешному матчу в Бильбао «Спортинг» напрямую вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, тогда как «Атлетик» потерял все шансы и покинул турнир.
Лига чемпионов. 8-й тур, 28 января
«Атлетик» Бильбао – «Спортинг» — 2:3
Голы: Сансет, 3, Гурусета, 28 – Диоманде, 12, Тринкау, 62, Сантос, 90+4
