  Арсенал продолжил победную серию в ЛЧ. Сколько не хватает до рекорда?
Лига чемпионов
29 января 2026, 00:14 | Обновлено 29 января 2026, 00:15
Арсенал продолжил победную серию в ЛЧ. Сколько не хватает до рекорда?

«Канониры» победили во всех 8 матчах этапа лиги в текущем сезоне ЛЧ

Арсенал продолжил победную серию в ЛЧ. Сколько не хватает до рекорда?
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Арсенал занял первое место на этапе лиги ЛЧ сезона 2025/26, победив во всех 8 матчах.

Продолжили «канониры» свою победную серию в турнире в матче 8-го тура, в котором дома победили Кайрат со счетом 3:2.

Победная серия Арсенала в Лиге чемпионов в сезоне 2025-2026 (8)

  • Арсенал – Кайрат – 3:2
  • Интер – Арсенал – 1:3
  • Брюгге – Арсенал – 0:3
  • Арсенал – Бавария – 3:1
  • Славия – Арсенал – 0:3
  • Арсенал – Атлетико – 4:0
  • Арсенал – Олимпиакос – 2:0
  • Атлетик – Арсенал – 0:2

Отметим, что только 7 команд в истории Лиги чемпионов имели более длинные серии.

Рекордсменом является мюнхенская Бавария, победившая в период с 2019 по 2020 годы в 15 поединках подряд.

Самые длинные победные серии в истории Лиги чемпионов

  • 15 – Бавария (2019-2020)
  • 10 – Манчестер Сити (2023-2024)
  • 10 – Реал (2014-2015)
  • 10 – Бавария (2013)
  • 10 – Милан (1992-1993)
  • 9 – Барселона (2014-2015)
  • 9 – Барселона (2002-2003)
  • 8 – Бавария (2022-2023)
  • 8 – Боруссия (1996-1997)
  • 8 – Арсенал (2025-2026)
  • 7 – Реал (2024-2025)
  • 7 – Ливерпуль (2024-2025)
  • 7 – Реал (2023-2024)
  • 7 – Ливерпуль (2021-2022)
  • 7 – Бавария (2021)

Отметим, что Арсеналу осталось победить в 2 матчах подряд, чтобы повторить рекорд Манчестер Сити среди английских команд в истории Лиги чемпионов по длине победной серии (10).

Победная серия Манчестер Сити в Лиге чемпионов в сезоне 2023-2024 (10)

  • Манчестер Сити – Копенгаген – 3:1
  • Копенгаген – Манчестер Сити – 1:3
  • Црвена Звезда – Манчестер Сити – 2:3
  • Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 3:2
  • Манчестер Сити – Янг Бойз – 3:0
  • Янг Бойз – Манчестер Сити – 1:3
  • РБ Лейпциг – Манчестер Сити – 1:3
  • Манчестер Сити – Црвена Звезда – 3:1
  • Манчестер Сити – Интер – 1:0
  • Манчестер Сити – Реал – 4:0
Трубин – пятый голкипер в истории с голом в ЛЧ. Кто забивал до украинца?
Трубин вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. Впервые за 70 лет!
Стала известна оценка Трубина за гол в ворота Реала
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
