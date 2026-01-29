Арсенал продолжил победную серию в ЛЧ. Сколько не хватает до рекорда?
«Канониры» победили во всех 8 матчах этапа лиги в текущем сезоне ЛЧ
Лондонский Арсенал занял первое место на этапе лиги ЛЧ сезона 2025/26, победив во всех 8 матчах.
Продолжили «канониры» свою победную серию в турнире в матче 8-го тура, в котором дома победили Кайрат со счетом 3:2.
Победная серия Арсенала в Лиге чемпионов в сезоне 2025-2026 (8)
- Арсенал – Кайрат – 3:2
- Интер – Арсенал – 1:3
- Брюгге – Арсенал – 0:3
- Арсенал – Бавария – 3:1
- Славия – Арсенал – 0:3
- Арсенал – Атлетико – 4:0
- Арсенал – Олимпиакос – 2:0
- Атлетик – Арсенал – 0:2
Отметим, что только 7 команд в истории Лиги чемпионов имели более длинные серии.
Рекордсменом является мюнхенская Бавария, победившая в период с 2019 по 2020 годы в 15 поединках подряд.
Самые длинные победные серии в истории Лиги чемпионов
- 15 – Бавария (2019-2020)
- 10 – Манчестер Сити (2023-2024)
- 10 – Реал (2014-2015)
- 10 – Бавария (2013)
- 10 – Милан (1992-1993)
- 9 – Барселона (2014-2015)
- 9 – Барселона (2002-2003)
- 8 – Бавария (2022-2023)
- 8 – Боруссия (1996-1997)
- 8 – Арсенал (2025-2026)
- 7 – Реал (2024-2025)
- 7 – Ливерпуль (2024-2025)
- 7 – Реал (2023-2024)
- 7 – Ливерпуль (2021-2022)
- 7 – Бавария (2021)
Отметим, что Арсеналу осталось победить в 2 матчах подряд, чтобы повторить рекорд Манчестер Сити среди английских команд в истории Лиги чемпионов по длине победной серии (10).
Победная серия Манчестер Сити в Лиге чемпионов в сезоне 2023-2024 (10)
- Манчестер Сити – Копенгаген – 3:1
- Копенгаген – Манчестер Сити – 1:3
- Црвена Звезда – Манчестер Сити – 2:3
- Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 3:2
- Манчестер Сити – Янг Бойз – 3:0
- Янг Бойз – Манчестер Сити – 1:3
- РБ Лейпциг – Манчестер Сити – 1:3
- Манчестер Сити – Црвена Звезда – 3:1
- Манчестер Сити – Интер – 1:0
- Манчестер Сити – Реал – 4:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кирилл Мазур больше не работает с молодежкой
Сумма трансфера может составить до 20 миллионов евро