Арсенал продолжил победную серию в ЛЧ. Сколько не хватает до рекорда?

Лондонский Арсенал занял первое место на этапе лиги ЛЧ сезона 2025/26, победив во всех 8 матчах.

Продолжили «канониры» свою победную серию в турнире в матче 8-го тура, в котором дома победили Кайрат со счетом 3:2.

Победная серия Арсенала в Лиге чемпионов в сезоне 2025-2026 (8)

Арсенал – Кайрат – 3:2

Интер – Арсенал – 1:3

Брюгге – Арсенал – 0:3

Арсенал – Бавария – 3:1

Славия – Арсенал – 0:3

Арсенал – Атлетико – 4:0

Арсенал – Олимпиакос – 2:0

Атлетик – Арсенал – 0:2

Отметим, что только 7 команд в истории Лиги чемпионов имели более длинные серии.

Рекордсменом является мюнхенская Бавария, победившая в период с 2019 по 2020 годы в 15 поединках подряд.

Самые длинные победные серии в истории Лиги чемпионов

15 – Бавария (2019-2020)

10 – Манчестер Сити (2023-2024)

10 – Реал (2014-2015)

10 – Бавария (2013)

10 – Милан (1992-1993)

9 – Барселона (2014-2015)

9 – Барселона (2002-2003)

8 – Бавария (2022-2023)

8 – Боруссия (1996-1997)

8 – Арсенал (2025-2026)

7 – Реал (2024-2025)

7 – Ливерпуль (2024-2025)

7 – Реал (2023-2024)

7 – Ливерпуль (2021-2022)

7 – Бавария (2021)

Отметим, что Арсеналу осталось победить в 2 матчах подряд, чтобы повторить рекорд Манчестер Сити среди английских команд в истории Лиги чемпионов по длине победной серии (10).

Победная серия Манчестер Сити в Лиге чемпионов в сезоне 2023-2024 (10)