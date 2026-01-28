Лига чемпионов28 января 2026, 22:56 | Обновлено 28 января 2026, 22:57
95
0
ВИДЕО. Камбек орлов. Бенфика выиграла тайм у Реала: Павлидис забил пенальти
Вангелис реализовал 11-метровый в ворота Тибо Куртуа на 45+5-й минуте встречи
28 января 2026, 22:56 | Обновлено 28 января 2026, 22:57
95
0
Форвард лиссабонской Бенфики Вангелис Павлидис реализовал пенальти в матче восьмого тура Лиги чемпионов против Реала.
Павлидис забил с 11-метровой точки в ворота Тибо Куртуа на 45+5-й минуте и сделал счет 2:1 в пользу орлов.
Бенфика выиграла первый тайм у Реала, несмотря на то, что пропустила первой. У сливочных отличился Килиан Мбаппе, а для хозяев первый мяч оформил Андреас Шельдеруп.
❗️ ВИДЕО. Камбек орлов. Бенфика выиграла тайм у Реала: Павлидис забил пенальти
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футзал | 28 января 2026, 00:01 0
27 января состоялось два матча группы D
Футбол | 28 января 2026, 15:24 41
Валерий Василенко – о возможной натурализации полузащитника «Шахтера»
Биатлон | 28.01.2026, 16:57
Футзал | 28.01.2026, 18:30
Футбол | 28.01.2026, 21:28
Комментарии 0
Популярные новости
27.01.2026, 07:45 1
27.01.2026, 08:42 6
27.01.2026, 12:36 7
27.01.2026, 15:36 3
27.01.2026, 14:22 4
27.01.2026, 07:40 15
27.01.2026, 08:12 6