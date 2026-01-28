Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Камбек орлов. Бенфика выиграла тайм у Реала: Павлидис забил пенальти
Лига чемпионов
28 января 2026, 22:56 | Обновлено 28 января 2026, 22:57
ВИДЕО. Камбек орлов. Бенфика выиграла тайм у Реала: Павлидис забил пенальти

Вангелис реализовал 11-метровый в ворота Тибо Куртуа на 45+5-й минуте встречи

Форвард лиссабонской Бенфики Вангелис Павлидис реализовал пенальти в матче восьмого тура Лиги чемпионов против Реала.

Павлидис забил с 11-метровой точки в ворота Тибо Куртуа на 45+5-й минуте и сделал счет 2:1 в пользу орлов.

Бенфика выиграла первый тайм у Реала, несмотря на то, что пропустила первой. У сливочных отличился Килиан Мбаппе, а для хозяев первый мяч оформил Андреас Шельдеруп.

футбол Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
