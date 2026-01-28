ВИДЕО. Энцо вывел Челси вперед, Наполи отыгрался усилиями Вергары
Полузащитник лондонского клуба реализовал пенальти, но хозяева восстановили паритет
Итальянский «Наполи» и английский «Челси» встретились в среду, 28 января, в матче восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов.
Местом проведения поединка стал стадион «Stadio Diego Armando Maradona» в Неаполе. Свисток главного арбитра Клемана Тюрпена прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 19-й минуте полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. Защитник «Наполи» Жуан Жезус сыграл рукой в собственной штрафной и получил предупреждение.
Восстановить паритет подопечным Антонио Конте удалось на 33-й минуте, когда итальянский полузащитник Вергара исполнил безукоризненный удар из-за пределов штрафнйо площади.
Вратарь «Челси» Роберт Сагчес только взглядом провел мяч, который залетел в нижний правый угол ворот.
ВИДЕО. Энцо вывел Челси вперед, Наполи отыгрался усилиями Вергары
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Топалов будет играть в «Актобе», куда перешел Ордец
В сборной недели Мартинес и Мартинес, но нет Мбаппе и Ямаля