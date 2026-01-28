Итальянский «Наполи» и английский «Челси» встретились в среду, 28 января, в матче восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов.

Местом проведения поединка стал стадион «Stadio Diego Armando Maradona» в Неаполе. Свисток главного арбитра Клемана Тюрпена прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

На 19-й минуте полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. Защитник «Наполи» Жуан Жезус сыграл рукой в собственной штрафной и получил предупреждение.

Восстановить паритет подопечным Антонио Конте удалось на 33-й минуте, когда итальянский полузащитник Вергара исполнил безукоризненный удар из-за пределов штрафнйо площади.

Вратарь «Челси» Роберт Сагчес только взглядом провел мяч, который залетел в нижний правый угол ворот.

ВИДЕО. Энцо вывел Челси вперед, Наполи отыгрался усилиями Вергары