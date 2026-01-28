Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Энцо вывел Челси вперед, Наполи отыгрался усилиями Вергары
Лига чемпионов
28 января 2026, 22:41 |
22
0

ВИДЕО. Энцо вывел Челси вперед, Наполи отыгрался усилиями Вергары

Полузащитник лондонского клуба реализовал пенальти, но хозяева восстановили паритет

28 января 2026, 22:41 |
22
0
ВИДЕО. Энцо вывел Челси вперед, Наполи отыгрался усилиями Вергары
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Итальянский «Наполи» и английский «Челси» встретились в среду, 28 января, в матче восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов.

Местом проведения поединка стал стадион «Stadio Diego Armando Maradona» в Неаполе. Свисток главного арбитра Клемана Тюрпена прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 19-й минуте полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. Защитник «Наполи» Жуан Жезус сыграл рукой в собственной штрафной и получил предупреждение.

Восстановить паритет подопечным Антонио Конте удалось на 33-й минуте, когда итальянский полузащитник Вергара исполнил безукоризненный удар из-за пределов штрафнйо площади.

Вратарь «Челси» Роберт Сагчес только взглядом провел мяч, который залетел в нижний правый угол ворот.

ВИДЕО. Энцо вывел Челси вперед, Наполи отыгрался усилиями Вергары

По теме:
Спортивный врач назвал сроки восстановления Хвичи после травмы в игре ЛЧ
ВИДЕО. Виртц забил впервые за Ливерпуль в ЛЧ. Карабах горит 0:2 на Энфилде
ВИДЕО. Как Мбаппе забил Трубину и вывел Реал вперед в матче ЛЧ с Бенфикой
футбол Лига чемпионов
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футбол | 28 января 2026, 08:45 3
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины

Топалов будет играть в «Актобе», куда перешел Ордец

Марселино выращивает гвоздики – а мог бы розы. Обзор 21 тура Ла Лиги
Футбол | 28 января 2026, 21:28 0
Марселино выращивает гвоздики – а мог бы розы. Обзор 21 тура Ла Лиги
Марселино выращивает гвоздики – а мог бы розы. Обзор 21 тура Ла Лиги

В сборной недели Мартинес и Мартинес, но нет Мбаппе и Ямаля

Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
Футбол | 28.01.2026, 09:54
Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
Бокс | 28.01.2026, 15:35
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
Футзал | 28.01.2026, 18:30
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
28.01.2026, 06:02 6
Бокс
Миссия для Свитолиной. Определена первая пара 1/2 финала Aus Open у женщин
Миссия для Свитолиной. Определена первая пара 1/2 финала Aus Open у женщин
27.01.2026, 12:36 7
Теннис
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
27.01.2026, 10:53
Футбол
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
27.01.2026, 05:55
Теннис
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
27.01.2026, 07:40 15
Футбол
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
28.01.2026, 00:01
Футзал
Динамо закрыло вопрос с усилением вратарской позиции
Динамо закрыло вопрос с усилением вратарской позиции
27.01.2026, 14:22 4
Футбол
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем