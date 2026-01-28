ВИДЕО. Виртц забил впервые за Ливерпуль в ЛЧ. Карабах горит 0:2 на Энфилде
В матче Лиги чемпионов – перерыв
Сегодня, 28 января, в рамках 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 «Ливерпуль» на домашнем поле встречается с азербайджанским «Карабахом».
Поединок принимает легендарный стадион «Энфилд» в Ливерпуле, а начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени. Судейство матча доверено словацкой бригаде арбитров, которую возглавляет Иван Кружляк.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
В первом тайме голы забили Алексис Макаллистер и Флориан Вирц. Немецкий хавбек оформил первый гол в красной футболке в матче Лиги чемпионов.
Украинский футболист «Карабаха» Алексей Кащук начинает встречу в запасе.
ГОЛ! Макаллистер, 15 мин, 1:0!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Борнмут» продолжает следить за Батаговым
Британец вспомнил бой против украинца