ВИДЕО. Виртц забил впервые за Ливерпуль в ЛЧ. Карабах горит 0:2 на Энфилде

Сегодня, 28 января, в рамках 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 «Ливерпуль» на домашнем поле встречается с азербайджанским «Карабахом».

Поединок принимает легендарный стадион «Энфилд» в Ливерпуле, а начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени. Судейство матча доверено словацкой бригаде арбитров, которую возглавляет Иван Кружляк.

В первом тайме голы забили Алексис Макаллистер и Флориан Вирц. Немецкий хавбек оформил первый гол в красной футболке в матче Лиги чемпионов.

Украинский футболист «Карабаха» Алексей Кащук начинает встречу в запасе.

ГОЛ! Макаллистер, 15 мин, 1:0!

ГОЛ! Вирц, 21 мин, 2:0!