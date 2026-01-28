Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Карабах. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
28 января 2026, 22:38 |
54
0

Ливерпуль – Карабах. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

28 января 2026, 22:38 |
54
0
Ливерпуль – Карабах. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Карабах – Ливерпуль

Сегодня, 28 января, проходит матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, в котором английский «Ливерпуль» принимает азербайджанский «Карабах».

Встреча проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени. Обслуживает поединок словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком.

Украинский вингер «Карабаха» Алексей Кащук начинает матч на скамейке запасных своей команды.

Лига чемпионов, 8-й тур.

Карабах – Ливерпуль – 2:0

Голы: Макаллистер, 15, Вирц, 21.

ГОЛ! Макаллистер, 15 мин, 1:0!

ГОЛ! Вирц, 21 мин, 2:0!

По теме:
Спортивный врач назвал сроки восстановления Хвичи после травмы в игре ЛЧ
ВИДЕО. Виртц забил впервые за Ливерпуль в ЛЧ. Карабах горит 0:2 на Энфилде
ВИДЕО. Бенфика сравняла счет против Реала, Шельдеруп забил Куртуа между ног
Ливерпуль Карабах Агдам Алексей Кащук Лига чемпионов видео голов и обзор
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
Бокс | 28 января 2026, 15:35 7
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином

Соперником будет Махмудов

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал экс-игрока Шахтера с европейским опытом
Футбол | 28 января 2026, 21:35 0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал экс-игрока Шахтера с европейским опытом
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал экс-игрока Шахтера с европейским опытом

Валерий Дубко присоединился к харьковскому клубу

Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Бокс | 28.01.2026, 06:02
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Футбол | 28.01.2026, 09:22
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Биатлон | 28.01.2026, 16:57
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
27.01.2026, 08:42 6
Футбол
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 3
Футбол
Миссия для Свитолиной. Определена первая пара 1/2 финала Aus Open у женщин
Миссия для Свитолиной. Определена первая пара 1/2 финала Aus Open у женщин
27.01.2026, 12:36 7
Теннис
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
27.01.2026, 04:55 3
Футбол
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
26.01.2026, 23:40 2
Футзал
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
26.01.2026, 18:24 2
Футбол
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 116
Теннис
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
27.01.2026, 07:40 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем