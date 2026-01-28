Ливерпуль – Карабах. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов
Сегодня, 28 января, проходит матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, в котором английский «Ливерпуль» принимает азербайджанский «Карабах».
Встреча проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени. Обслуживает поединок словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком.
Украинский вингер «Карабаха» Алексей Кащук начинает матч на скамейке запасных своей команды.
Лига чемпионов, 8-й тур.
Карабах – Ливерпуль – 2:0
Голы: Макаллистер, 15, Вирц, 21.
ГОЛ! Макаллистер, 15 мин, 1:0!
