ВИДЕО. Как Мбаппе забил Трубину и вывел Реал вперед в матче ЛЧ с Бенфикой

Килиан отличился на 30-й минуте поединка восьмого тура Лиги чемпионов
Звездный французский форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе забил гол в матче восьмого тура Лиги чемпионов против Бенфики.
Мбаппе поразил ворота орлов на 30-й минуте поединка. Ассист на Килиана отдал Рауль Асенсион.
Мбаппе забил украинскому голкиперу Бенфики Анатолию Трубину. Помимо Трубина, из украинцев в составе орлов играет хавбек Георгий Судаков.
Килиан оформил 12-й гол в текущем сезоне Лиги чемпионов. Он возглавляет гонку бомбардиров.
Бенфика и Реал стартовали 28 января в 22:00 по Киеву на арене Эштаду да Луж.
