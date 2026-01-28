Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Как Мбаппе забил Трубину и вывел Реал вперед в матче ЛЧ с Бенфикой
Лига чемпионов
28 января 2026, 22:40 | Обновлено 28 января 2026, 23:08
ВИДЕО. Как Мбаппе забил Трубину и вывел Реал вперед в матче ЛЧ с Бенфикой

Килиан отличился на 30-й минуте поединка восьмого тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный французский форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе забил гол в матче восьмого тура Лиги чемпионов против Бенфики.

Мбаппе поразил ворота орлов на 30-й минуте поединка. Ассист на Килиана отдал Рауль Асенсион.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мбаппе забил украинскому голкиперу Бенфики Анатолию Трубину. Помимо Трубина, из украинцев в составе орлов играет хавбек Георгий Судаков.

Килиан оформил 12-й гол в текущем сезоне Лиги чемпионов. Он возглавляет гонку бомбардиров.

Бенфика и Реал стартовали 28 января в 22:00 по Киеву на арене Эштаду да Луж.

❗️ ВИДЕО. Как Мбаппе забил Трубину и вывел Реал вперед в матче ЛЧ с Бенфикой

Килиан Мбаппе Анатолий Трубин видео голов и обзор Бенфика Реал Мадрид Бенфика - Реал Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
