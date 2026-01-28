Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бавария не может договориться с лидером. Он уйдет в АПЛ
Германия
28 января 2026, 17:59 | Обновлено 28 января 2026, 18:17
Горецка отказался подписывать контракт

Getty Images/Global Images Ukraine. Леон Горецка

По информации Sky Germany, хавбек Баварии Леон Горецка дал понять клубу, что не будет подписывать новый контракт и уйдет свободным агентом летом 2026 года.

30-летний центральный полузащитник долгое время является одним из лидеров команды, за которую выступает с 2018 года, но теперь хочет попробовать себя в другом чемпионате.

На Горецку претендуют клубы АПЛ, а также есть большой интерес со стороны Атлетико, однако мадридский клуб не может конкурировать в плане размера зарплаты.

В нынешнем сезоне Леон провел 28 матчей и забил 1 гол.

По теме:
Форвард сборной Украины может присоединиться к футболисту Реала
Лига чемпионов. 8-й тур, матчи 28 января. Смотреть онлайн LIVE
Замена лидеру. На просмотре в Прикарпатье находится экс-форвард Агробизнеса
Иван Зинченко Источник: Sky Germany
