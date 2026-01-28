Бавария не может договориться с лидером. Он уйдет в АПЛ

По информации Sky Germany, хавбек Баварии Леон Горецка дал понять клубу, что не будет подписывать новый контракт и уйдет свободным агентом летом 2026 года.

30-летний центральный полузащитник долгое время является одним из лидеров команды, за которую выступает с 2018 года, но теперь хочет попробовать себя в другом чемпионате.

На Горецку претендуют клубы АПЛ, а также есть большой интерес со стороны Атлетико, однако мадридский клуб не может конкурировать в плане размера зарплаты.

В нынешнем сезоне Леон провел 28 матчей и забил 1 гол.