Германия28 января 2026, 17:59 | Обновлено 28 января 2026, 18:17
Бавария не может договориться с лидером. Он уйдет в АПЛ
Горецка отказался подписывать контракт
По информации Sky Germany, хавбек Баварии Леон Горецка дал понять клубу, что не будет подписывать новый контракт и уйдет свободным агентом летом 2026 года.
30-летний центральный полузащитник долгое время является одним из лидеров команды, за которую выступает с 2018 года, но теперь хочет попробовать себя в другом чемпионате.
На Горецку претендуют клубы АПЛ, а также есть большой интерес со стороны Атлетико, однако мадридский клуб не может конкурировать в плане размера зарплаты.
В нынешнем сезоне Леон провел 28 матчей и забил 1 гол.
Читайте также:Бавария начала переговоры с Кейном. У клуба есть условие
