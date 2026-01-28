Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Зинченко готов покинуть Арсенал и пойти на жертвы ради сборной Украины
Англия
28 января 2026, 19:11 |
2

Зинченко готов покинуть Арсенал и пойти на жертвы ради сборной Украины

Защитник снизит зарплату, чтобы иметь игровую практику перед играми «сине-желтых»

2 Comments
Зинченко готов покинуть Арсенал и пойти на жертвы ради сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Нидерландский журналист Кристиан Виллар рассказал детали будущего трансфера защитника лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александра Зинченко, который в нынешнем сезоне играет за «Ноттингем Форрест» на правах аренды.

«Я абсолютно уверен, что все получится. Это сложная сделка, и я постараюсь ее объяснить. В ней участвуют четыре стороны: «Ноттингем Форест», сам игрок, «Аякс» и «Арсенал».

Зинченко зарабатывает в лондонском клубе около восьми миллионов евро в год. «Аякс» не хочет платить Зинченко полную зарплату, которая составляет от трех до четырех миллионов евро, если учитывать, что осталось провести половину сезона.

Однако сам Зинченко очень хочет поехать на чемпионат мира и готов пойти на снижение зарплаты, чтобы иметь регулярную игровую практику (сборной Украине необходимо одолеть Швецию и победителя пары Польша – Албания, чтобы попасть на мундиаль).

В конечном итоге, все сводится к тому, что «Аякс» заплатит от 1,5 до 2 миллионов евро – именно столько и получит защитник.

Существует множество подводных камней, ведь это очень сложный процесс. Составляется множество контрактов и писем, которые постоянно передаются друг другу.

Юристы всех четырех сторон должны все утвердить. Это просто требует времени. Может ли что-то пойти не так? Да. Но «Аякс» уверен, что вероятность успеха составляет 95 процентов, и это не изменилось», – сообщил журналист.

В нынешнем сезоне Зинченко провел десять матчей в составе «Ноттингема», в которых сделал один ассист. Трансферная стоимость защитника составляет 15 миллионов евро, а его контракт с «канонирами» истекает в июне 2026 года.

AndiM
Просто ніхто не хоче йому такі гроші платити, а не він йде на жертви заради збірної блаблабла 
Ответить
0
Saar
15 млн. за запасного гравця,який зробив 1 асист!??? Жесть
Ответить
0
