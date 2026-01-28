Богдан ЛЕВИЦКИЙ: «Я благодарен за шанс играть в первой команде»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
28 января 2026, 20:17 |
Защитник «Руха» прокомментировал результат спарринга с ФК «Феникс-Мариуполь»

ФК Рух. Богдан Левицкий

В среду, 28 января, «Рух» сыграл товарищеский матч с ФК «Феникс-Мариуполь». Команда Ивана Федыка проиграла со счетом 0:2. Защитник «Руха» Богдан Левицкий прокомментировал результат поединка и рассказал о ходе учебно-тренировочных сборах.

«В первом тайме «Рух» выглядел очень хорошо. Команда закрыла соперника на его половине поля, создала много моментов, но мы не смогли их реализовать. Во втором тайме произошла ротация состава, мы начали играть несколько иначе. Думаю, на итоговый результат также повлияло удаление нашего игрока.

Я благодарен тренерскому штабу и руководству клуба за шанс играть в первой команде. Я и еще много молодых ребят сейчас получили отличный случай проявить себя. Тренеры постоянно общаются с нами, помогают развиваться, указывают, что можно улучшить в нашей игре.

Сейчас мы играем много спаррингов. Благодаря этим играм мы сможем качественно подготовиться ко второй части сезона. Основной акцент в тренировочном процессе команда делает на физической и беговой работе, чтобы набрать оптимальные кондиции. Конечно, всем сейчас непросто, но каждый игрок старается как на тренировках, так и в спаррингах – футболисты выкладываются по полной.

Впереди у нас заключительный спарринг в Украине против Николаева, а затем команда отправится в Словению. Там у «Руха» будет 7 интересных спаррингов с сильными европейскими командами. Эти игры будут информативны для тренерского штаба, а игроки смогут качественно подготовиться к официальным матчам», – сказал Богдан Левицкий.

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Рух Львов Феникс-Мариуполь
Сергей Турчак Источник: ФК Рух Львов
