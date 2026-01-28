Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
Украинский игрок может попасть в один из сильнейших клубов Германии

Обушный заинтересовал «Штутгарт»

Украинский полузащитник «Айнтрахта» Нордерштедт Евгений Обушный может в ближайшее время сменить клуб. По имеющейся информации, интерес к 21-летнему хавбеку проявляют сразу несколько команд, которые уже включили его в свои трансферные списки.

Наиболее активные действия предпринимает один из клубов бельгийской Лиги Жупиле – между сторонами уже состоялись первые контакты по поводу возможного перехода. Также Обушный находится в сфере интересов «Штутгарта», где украинца рассматривают как перспективное усиление с прицелом на первую команду.

В текущем сезоне Обушный является стабильным игроком основного состава «Айнтрахта»: он провел 26 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Футболист является воспитанником ковалевского «Колоса», выступал за команду U-19, а также играл за «Бильштед» и «Феникс» Любек (U-19).

чемпионат Германии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Legioners.ua
